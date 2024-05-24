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Published Сегодня, 02:59

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Машина упала с моста

Porsche в Новосибирске слетел с дороги и упал вниз — водитель в больнице

24 мая 2024, 02:59
Фото: atas.info
Машина упала с моста

Полет автомобиля Porsche с моста попал на видео в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля Porsche, подробности сообщили в ГИБДД региона.

Все случилось поздно вечером 23 мая в центре города. Водитель 38 лет управлял автомобилем Porsche. Ехал он по улице Фрунзе.

В один момент он не справился с управлением и врезался в светофор, после чего его машину выкинуло с дороги и она упала на проезжую часть снизу на улице Ипподромская.

В аварии пострадал водитель авто. Его на скорой госпитализировали в больницу. Характер его травм в ГИБДД не уточнили. В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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