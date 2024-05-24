Porsche в Новосибирске слетел с дороги и упал вниз — водитель в больнице

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Все случилось поздно вечером 23 мая в центре города. Водитель 38 лет управлял автомобилем Porsche. Ехал он по улице Фрунзе.
В один момент он не справился с управлением и врезался в светофор, после чего его машину выкинуло с дороги и она упала на проезжую часть снизу на улице Ипподромская.
В аварии пострадал водитель авто. Его на скорой госпитализировали в больницу. Характер его травм в ГИБДД не уточнили. В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.