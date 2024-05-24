atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Водитель был пьян

Пьяный водитель разбил более 10 припаркованных автомобилей в Новосибирске

24 мая 2024, 03:17
Фото: АСТ-54
Водитель был пьян
На левом берегу Новосибирска нетрезвый водитель протаранил более 10 автомобилей, о чем стало известно из соцсетей.

Случилось все 23 мая в Ленинском районе города. Как сообщается в ТГ-канале АСТ-54, на улице Связистов ехал водитель, управляя Chevrolet Cruze. У дома №11 он снес автомобили.

Как позже выяснилось, автомобилист был пьян. Своим седаном он разбил 11 машин, которые были припаркованы во дворе. На место вызвали ДТП.

«ДПС просто приехали и закрыли пьяного у себя в машине, люди побитых автомобилей бегали и искали этого придурка», — рассказали очевидцы.

В ГИБДД официальный комментарий пока не предоставили. В комментариях новосибирцы иронизируют над ситуацией, но сочувствуют владельцам разбитых авто:

«Веселое утро будет у него»;
«Не дождался выходных»;
«А что должны были сделать ДПС? Расстрелять?»;
«Сегодня мимо проезжала, одной машине вообще не повезло».
Porsche в Новосибирске слетел с дороги и упал вниз — водитель в больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Фура влетела в АЗС и вспыхнула под Новосибирском — шокирующие подробностиФура вспыхнула после страшного ДТП с «газелью» под НовосибирскомВодитель без прав едва не угробил трех пассажиров в ДТП в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Автомобиль#Автомобили
Подпишитесь
Появление детской площадки у Монумента Славы возмутило жителей Новосибирска
Вчера, 12:01
Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске
Вчера, 11:45
2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю
Вчера, 10:33
Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды
Вчера, 10:18
Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске
Вчера, 04:37
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
Вчера, 05:34
"