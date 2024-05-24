Пьяный водитель разбил более 10 припаркованных автомобилей в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Случилось все 23 мая в Ленинском районе города. Как сообщается в ТГ-канале АСТ-54, на улице Связистов ехал водитель, управляя Chevrolet Cruze. У дома №11 он снес автомобили.
Как позже выяснилось, автомобилист был пьян. Своим седаном он разбил 11 машин, которые были припаркованы во дворе. На место вызвали ДТП.
«ДПС просто приехали и закрыли пьяного у себя в машине, люди побитых автомобилей бегали и искали этого придурка», — рассказали очевидцы.
В ГИБДД официальный комментарий пока не предоставили. В комментариях новосибирцы иронизируют над ситуацией, но сочувствуют владельцам разбитых авто:
«Веселое утро будет у него»;
«Не дождался выходных»;
«А что должны были сделать ДПС? Расстрелять?»;
«Сегодня мимо проезжала, одной машине вообще не повезло».