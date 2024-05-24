Ребенок-рецидивист дважды за день попался на воровстве из магазина в Новосибирске

Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», первый раз они приехали в супермаркет днем, когда там была нажата «тревожная кнопка». Оказалось, что два школьника-ровесника попытались вынести из магазина товары. У первого наши две банки энергетика, а второй хотел украсть жвачку.