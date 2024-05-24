Ребенок-рецидивист дважды за день попался на воровстве из магазина в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
12-летний мальчик в четверг, 23 мая был пойман при попытке украсть энергетик из магазина в Затулинском жилмассиве. Сотрудники супермаркета выяснили, что до это дня он уже выносил продукты «мимо кассы».
Как рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», первый раз они приехали в супермаркет днем, когда там была нажата «тревожная кнопка». Оказалось, что два школьника-ровесника попытались вынести из магазина товары. У первого наши две банки энергетика, а второй хотел украсть жвачку.
За любителем напитков явилась бабушка, которая и рассчиталась за энергетик. Его приятель заявил, что оставил мобильник дома, а номеров родителей не помнит — поэтому его отправили для дальнейшего разбирательства в полицию.
Продавцам лицо первого воришки показалось знакомым, поэтому они решили пересмотреть архив записей камер видеонаблюдения и обнаружили, что некоторое время назад тот же школьник не заплатил за подложку с клубникой.
Какого же было удивление сотрудников супермаркета, когда герой видеоролика появился в торговом зале через четыре часа после первой кражи. Украсть он ничего не успел: в магазин была вызвана уже мама ребенка, которой пришлось заплатить за ягоды 700 рублей.