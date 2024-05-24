Самозапрет на сделки с недвижимостью может быть узаконен в России

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Госдума может принять закон о возможности граждан наложить самозапрет на сделки с принадлежащей им недвижимостью, данное предложение уже поддержали в Росреестре. По мнению депутатов, это поможет защитить жителей страны от криминала и действий «черных риэлторов».
Известно, что с 1 марта 2025 года в стране начнет действовать самозапрет на пользование банковскими кредитами. С этой даты любой человек может добровольно ограничить себе определенные действия в этой банковской сфере, что позволяет минимизировать шанс стать жертвой преступников, в частности — телефонных мошенников.
Воспользоваться самозапретом можно с помощью портала «Госуслуг», но именно этот нюанс и стал камнем преткновения. Чтобы воспользоваться этим ограничением, понадобится электронная подпись, но пожилые люди зачастую чисто технически не могут разобраться, как получить такой сертификат.
В Госдуме намерены упростить этот вопрос, пишут «Новые Известия».