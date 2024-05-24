Самозапрет на сделки с недвижимостью может быть узаконен в России

Воспользоваться самозапретом можно с помощью портала «Госуслуг», но именно этот нюанс и стал камнем преткновения. Чтобы воспользоваться этим ограничением, понадобится электронная подпись, но пожилые люди зачастую чисто технически не могут разобраться, как получить такой сертификат.