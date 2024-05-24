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Published Сегодня, 08:25

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Самозапрет на сделки с недвижимостью может быть узаконен в России

Самозапрет на сделки с недвижимостью может быть узаконен в России

24 мая 2024, 08:25
Фото: 1MI
В России депутаты Госдумы намереваются ввести механизм самозапрета на сделки с недвижимостью, чтобы защитить людей от «черных риэлторов», сообщают «Новые Известия»

Госдума может принять закон о возможности граждан наложить самозапрет на сделки с принадлежащей им недвижимостью, данное предложение уже поддержали в Росреестре. По мнению депутатов, это поможет защитить жителей страны от криминала и действий «черных риэлторов».

Известно, что с 1 марта 2025 года в стране начнет действовать самозапрет на пользование банковскими кредитами. С этой даты любой человек может добровольно ограничить себе определенные действия в этой банковской сфере, что позволяет минимизировать шанс стать жертвой преступников, в частности — телефонных мошенников.

Воспользоваться самозапретом можно с помощью портала «Госуслуг», но именно этот нюанс и стал камнем преткновения. Чтобы воспользоваться этим ограничением, понадобится электронная подпись, но пожилые люди зачастую чисто технически не могут разобраться, как получить такой сертификат.

В Госдуме намерены упростить этот вопрос, пишут «Новые Известия».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Криминал#Недвижимость#Черные риэлторы#Самозапрет
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