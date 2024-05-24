atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Есть подозреваемый во взятке

Силовики нагрянули с обысками в новосибирский Дворец культуры железнодородников

24 мая 2024, 01:26
Фото: 1MI
Есть подозреваемый во взятке
В Новосибирске в ДКЖ прошли обыски, о чем сообщили анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Все произошло вечером 23 мая. В Дворец культуры железнодорожников пришли силовики. Правоохранители проводили там обыски.

Как сообщают источники Сиб.фм, причиной тому стало дело о взятке. По нему проходит один из руководителей дома культуры. Представители силовых структур ситуацию не прокомментировали.

Напомним, что в Новосибирске арестована врио главы транспортного департамента Олесю Богомазову. Она обвиняется в получении взятки. Дал ей деньги якобы народный избранник Игорь Титаренко. Речь идет о сумме свыше 200 тыс. рублей.

400 тысяч на взятках могли заработать полицейский и глава автошколы в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд ужесточил наказание пойманному на взятках экс-прокурору Новосибирской областиЗа взятку в миллион рублей задержали сотрудников новосибирской таможниЗадержали главу Дептранса Новосибирска по делу о взятке
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Обыск#Арест#Деньги#Взятка#Силовики#Правоохранительные органы
Подпишитесь
Появление детской площадки у Монумента Славы возмутило жителей Новосибирска
Вчера, 12:01
Грозы, ливни, град: Штормовое предупреждение объявили в Новосибирске
Вчера, 11:45
2 тысячи обсосавшихся кровью клещей сняли с себя новосибирцы за минувшую неделю
Вчера, 10:33
Фитнес и дача: 9 лайфхаков, как новосибирцам пережить отключение горячей воды
Вчера, 10:18
Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске
Вчера, 04:37
Митя Фомин встретился с мамой в родном доме в Новосибирске
Вчера, 05:34
"