Силовики нагрянули с обысками в новосибирский Дворец культуры железнодородников

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Все произошло вечером 23 мая. В Дворец культуры железнодорожников пришли силовики. Правоохранители проводили там обыски.
Как сообщают источники Сиб.фм, причиной тому стало дело о взятке. По нему проходит один из руководителей дома культуры. Представители силовых структур ситуацию не прокомментировали.
Напомним, что в Новосибирске арестована врио главы транспортного департамента Олесю Богомазову. Она обвиняется в получении взятки. Дал ей деньги якобы народный избранник Игорь Титаренко. Речь идет о сумме свыше 200 тыс. рублей.