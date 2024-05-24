Строительство футбольного стадиона у «Сибирь-Арены» возмутило новосибирцев

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 „О Генеральном плане города Новосибирска“, которые прошли в апреле 2024 года, предложение сохранить возможность размещения футбольного стадиона в пойме на левом берегу Оби, рядом с ледовым дворцом спорта „Сибирь-Арена“ было отвергнуто.
«Не учитывать предложение при доработке проекта решения. Предложение не соответствует концепции комплексного развития рекреационной зоны, прилегающей к реке Обь между Октябрьском мостом и Бугринской рощей в Кировском районе города Новосибирска от парка „Арена“ до парка „Бугринская роща“ под рабочим названием „Усть-Тула“, — говорится в документе.
Активисты, принимавшие участие в слушаниях, недоумевают, на каком основании президент областной футбольной федерации, миллиардер Эдуард Таран делает заявления о том, что принято окончательное решение о строительстве стадиона около нового ЛДС.
«Там последняя крупная на левом берегу зеленая зона. Там даже ЛДС нельзя было строить, и люди которые это продвинули на этой территории, должны за это ответить. И теперь с этим стадионом… Они хотят чтобы в Новосибирске развернулось очередное „Движение в защиту Химкинского леса“? Кто те деятели в администрации, кто раскачивает ситуацию в городе? У нас на одном маленьком пятачке повыше ЛДС по факту уже несколько крупных жилкомплексов и в шаговой доступности нет ни одной средней школы, а все окрестные предельно переполнены! Зимой магистрали теплоснабжения неоднократно уже рвало, полвека им уже! А эти деятели тратят баснословные бабки из бюджета на все эти увеселительные заведения», — возмущается житель ЖК «Панорама» Андрей Шульц.
Редакция Atas.Info направила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с возможным появлением футбольного стадиона около «Сибирь-Арены».