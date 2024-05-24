Строительство футбольного стадиона у «Сибирь-Арены» возмутило новосибирцев

В заключении о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 „О Генеральном плане города Новосибирска“, которые прошли в апреле 2024 года, предложение сохранить возможность размещения футбольного стадиона в пойме на левом берегу Оби, рядом с ледовым дворцом спорта „Сибирь-Арена“ было отвергнуто.