Суд огласил приговор экс-прокурору — взяточнику из Новосибирской области

По ч.6 ст. 290 УК РФ Турбина осудили на 4 года лишения свободы, отбывать назначенное наказание он будет в колонии строгого режима, также он должен выплатить более 15 млн рублей в качестве штрафа. По решению суда, он равен сумме взятки в пятикратном размере. Дополнительно с Турбина сняли чин старшего советника юстиции. Ранее со счетов экс-заместителя прокурора конфисковали более 820 тысяч рублей в счет государства.