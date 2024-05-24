Суд огласил приговор экс-прокурору — взяточнику из Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
По ч.6 ст. 290 УК РФ Турбина осудили на 4 года лишения свободы, отбывать назначенное наказание он будет в колонии строгого режима, также он должен выплатить более 15 млн рублей в качестве штрафа. По решению суда, он равен сумме взятки в пятикратном размере. Дополнительно с Турбина сняли чин старшего советника юстиции. Ранее со счетов экс-заместителя прокурора конфисковали более 820 тысяч рублей в счет государства.
При этом обвинение требовало для Турбина 9,5 лет лишения свободы и 51 млн рублей в качестве штрафа.
Сергею Белоусу, выступавшему посредником при передаче взятки, назначено условное наказание сроком на год. Также он должен выплатить штраф — сумма взятки, умноженная на три, более 9 млн рублей.
Для посредника гособвинитель требовал 7,5 лет лишения свободы и штраф в 30 млн.
Свою вину оба фигуранта признали.
По версии следствия, взятка предназначалась для переквалификации уголовного дела в интересах третьего лица. Согласно договоренности, дело о разбое должны были переквалифицировать на самоуправство.
Бизнесмен Михаил Колмагоров проходит по отдельному делу как возможный взяткодатель.