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Суд огласил приговор экс-прокурору — взяточнику из Новосибирской области

Суд огласил приговор экс-прокурору — взяточнику из Новосибирской области

24 мая 2024, 05:22
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Суд вынес решение по делу экс-зампрокурора региона Андрея Турбина, обвиняемого во взяточничестве, передает пресс-служба Управления судебного департамента региона.

По ч.6 ст. 290 УК РФ Турбина осудили на 4 года лишения свободы, отбывать назначенное наказание он будет в колонии строгого режима, также он должен выплатить более 15 млн рублей в качестве штрафа. По решению суда, он равен сумме взятки в пятикратном размере. Дополнительно с Турбина сняли чин старшего советника юстиции. Ранее со счетов экс-заместителя прокурора конфисковали более 820 тысяч рублей в счет государства.

При этом обвинение требовало для Турбина 9,5 лет лишения свободы и 51 млн рублей в качестве штрафа.

Сергею Белоусу, выступавшему посредником при передаче взятки, назначено условное наказание сроком на год. Также он должен выплатить штраф — сумма взятки, умноженная на три, более 9 млн рублей.

Для посредника гособвинитель требовал 7,5 лет лишения свободы и штраф в 30 млн.

Свою вину оба фигуранта признали.

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По версии следствия, взятка предназначалась для переквалификации уголовного дела в интересах третьего лица. Согласно договоренности, дело о разбое должны были переквалифицировать на самоуправство.

Бизнесмен Михаил Колмагоров проходит по отдельному делу как возможный взяткодатель.

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