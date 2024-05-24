Суд оставил под стражей замглавы поселка Краснообск в Новосибирском районе

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Новосибирский областной суд не стал выпускать из СИЗО заместителя рабочего поселка Краснообск, обвиненного во взятке. Евгению Коржову продлили срок содержания под стражей до 2 июля, сообщили в областном судебном департаменте.
Напомним, чиновник был задержан 2 мая сотрудниками ФСБ при получении взятки размером в 180 тысяч рублей. После этого глава Краснообска Олег Яцков пообещал лично проверить все проекты, которые курировал его подчиненный.
В поданной в облсуд апелляции адвокат Коржова попросил отпустить его из следственного изолятора и назначить домашний арест. Суд почитал необходимым оставить чиновника из Новосибирского района под стражей.