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Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Суд оставил под стражей замглавы поселка Краснообск в Новосибирском районе

Суд оставил под стражей замглавы поселка Краснообск в Новосибирском районе

24 мая 2024, 12:05
Фото: Новосибирский областной суд
Областной суд отказался выпустить из СИЗО обвиняемого во взятке замглавы Краснообска, сообщили в областном судебном департаменте.

Новосибирский областной суд не стал выпускать из СИЗО заместителя рабочего поселка Краснообск, обвиненного во взятке. Евгению Коржову продлили срок содержания под стражей до 2 июля, сообщили в областном судебном департаменте.

Напомним, чиновник был задержан 2 мая сотрудниками ФСБ при получении взятки размером в 180 тысяч рублей. После этого глава Краснообска Олег Яцков пообещал лично проверить все проекты, которые курировал его подчиненный.

В поданной в облсуд апелляции адвокат Коржова попросил отпустить его из следственного изолятора и назначить домашний арест. Суд почитал необходимым оставить чиновника из Новосибирского района под стражей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Сизо#Взятка#Замглавы Краснообска
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