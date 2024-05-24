Так и не достроят? Концессию на возведение поликлиники расторгают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:37
Published Сегодня, 01:37
Modified Сегодня, 01:39
Updated Сегодня, 01:39
Строительство поликлиники, которая располагается на улице Мухачева, затормозилось. Концессию решили расторгнуть, поэтому жители Советского района (ОбьГЭС) в 2024 году так и не дождутся готового медучреждения, в котором так все нуждаются.
О расторжении концессии рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров. Он ссылается на данные регионального Минздрава. Однако стоит уточнить, что строительство все же будет идти дальше. Причем за счет бюджетных средств. Правда, сроки пока не называются.
Минздрав пообещал найти подрядчика, который будет заниматься строительством, до конца 2024 года. Сейчас запущен процесс расторжения соглашения о Государственно-частном партнерстве с недобросовестным подрядчиком.