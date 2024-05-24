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Стройка затормозилась

Так и не достроят? Концессию на возведение поликлиники расторгают в Новосибирске

24 мая 2024, 01:37
Фото: atas.info
Стройка затормозилась

Недобросовестный подрядчик не достроил поликлинику в Новосибирске

В Новосибирске было принято решение расторгнуть концессию на возведение одной из поликлиник, которая строится в рамках ГЧП, об этом сообщил депутат Бурмистров.

Строительство поликлиники, которая располагается на улице Мухачева, затормозилось. Концессию решили расторгнуть, поэтому жители Советского района (ОбьГЭС) в 2024 году так и не дождутся готового медучреждения, в котором так все нуждаются.

О расторжении концессии рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров. Он ссылается на данные регионального Минздрава. Однако стоит уточнить, что строительство все же будет идти дальше. Причем за счет бюджетных средств. Правда, сроки пока не называются.

Минздрав пообещал найти подрядчика, который будет заниматься строительством, до конца 2024 года. Сейчас запущен процесс расторжения соглашения о Государственно-частном партнерстве с недобросовестным подрядчиком.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Минздрав#Концессия#Поликлиника#Подрядчик#ГЧП
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