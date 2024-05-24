Топ самых популярных майских вакансий составлен в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В мае жители Новосибирской области, обеспокоенные поиском нового места работы, чаще всего предлагали свои услуги в качестве менеджера по продажам. Эксперты hh.ru в общем списке обнаружили 5,1% подобных резюме.
Далее идут администраторы — 3,7% резюме. Кроме того, жители региона и люди, только намеревающиеся в него переехать, часто публиковали объявления о желании устроиться продавцом-консультантом, кассиром, упаковщиком, комплектовщиком, программистом, разработчиком, менеджером по работе с партнерами и бухгалтером.
Меньше всего в Новосибирской области ищущих работу продавцов — на имеющуюся вакансию приходится лишь 1,7 резюме, поэтому люди этой профессии имеют шанс устроиться на работу достаточно быстро.
Самая большая конкуренция сейчас у менеджеров по работе с клиентами — на одно рабочее место претендуют как минимум 23 человека. Нелегко придется дизайнерам и художникам: их в регионе 17 человек на одну вакансию.