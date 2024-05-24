Топ самых популярных майских вакансий составлен в Новосибирской области

Далее идут администраторы — 3,7% резюме. Кроме того, жители региона и люди, только намеревающиеся в него переехать, часто публиковали объявления о желании устроиться продавцом-консультантом, кассиром, упаковщиком, комплектовщиком, программистом, разработчиком, менеджером по работе с партнерами и бухгалтером.