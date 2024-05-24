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Топ самых популярных майских вакансий составлен в Новосибирской области

Топ самых популярных майских вакансий составлен в Новосибирской области

24 мая 2024, 05:39
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области чаще всего в мае искали работу менеджера по продажам, выяснили эксперты ресурса с вакансиями.

В мае жители Новосибирской области, обеспокоенные поиском нового места работы, чаще всего предлагали свои услуги в качестве менеджера по продажам. Эксперты hh.ru в общем списке обнаружили 5,1% подобных резюме.

Далее идут администраторы — 3,7% резюме. Кроме того, жители региона и люди, только намеревающиеся в него переехать, часто публиковали объявления о желании устроиться продавцом-консультантом, кассиром, упаковщиком, комплектовщиком, программистом, разработчиком, менеджером по работе с партнерами и бухгалтером.

Меньше всего в Новосибирской области ищущих работу продавцов — на имеющуюся вакансию приходится лишь 1,7 резюме, поэтому люди этой профессии имеют шанс устроиться на работу достаточно быстро.

Самая большая конкуренция сейчас у менеджеров по работе с клиентами — на одно рабочее место претендуют как минимум 23 человека. Нелегко придется дизайнерам и художникам: их в регионе 17 человек на одну вакансию.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Работа#Вакансии#Кассир#Менеджер по продажам#Администраторы#Конкуренция
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