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Posted 24 мая, 06:31

Published 24 мая, 06:31

Modified 24 мая, 06:33

Updated 24 мая, 06:33

Требование убирать мусор едва не стало причиной поножовщины в Новосибирске

Требование убирать мусор едва не стало причиной поножовщины в Новосибирске

24 мая 2024, 06:31
Фото: 1MI
В Новосибирске полицейским пришлось успокаивать поссорившихся из-за мусора горожан, сообщают соцсети.

В Новосибирске вечером в четверг, 23 мая, на территории ЖК «Проосторный» произошел конфликт между мужчиной и двумя приятелями. Как рассказали подписчики паблика «Инцидент Новосибирск», недалеко от дома № 2/2 на улице Александра Чистякова двое парней оставили пустые бутылки на тротуаре и получили замечание от проходившего мимо местного жителя.

Очевидцы сообщили, что мужчина шел в сопровождении женщины, и незнакомцы принялись их преследовать, взяв в руки камни и достав ножи.

Судя по видеозаписи, мужчина попытался успокоить агрессивных парней словами, но в итоге ему пришлось пригрозить им горлышком разбитой тут же бутылки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, сообщение об инциденте действительно поступило в райотдел. К месту происшествия был направлен экипаж патрульно-постовой службы.

Полицейские предложили участникам скандала написать заявления, но они сделать это отказались. Во время конфликта никто не пострадал.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Мусор#ЖК Просторный
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