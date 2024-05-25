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14 любителей тонировки поймали во время облавы в Новосибирске

14 любителей тонировки поймали во время облавы в Новосибирске

25 мая 2024, 10:27
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В Новосибирске сотрудники ГИБДД устроили облаву на любителей тонировать окна своих машин, следует из сообщения пресс-службы управления полиции региона.

В Новосибирске в субботу, 25 мая, сотрудники ГИБДД поймали 14 водителей, управлявших автомобилями с тонированными стеклами. Чрезмерная тонировка окон машины — одно из самых часто встречающихся нарушений среди автомобилистов столицы Сибири, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Рейд продлился пару часов, всем нарушителям были выписаны административные штрафы — 500 рублей. Большинство водителей соглашались с требованием полицейских и самостоятельно отрывали пленку. Но нашелся новосибирец, который предпочел вызвать эвакуатор, чтобы перевезти автомобиль в автосервис.

Кроме того, во время рейда были остановлены две машины без номерных знаков. На них были составлены протоколы по административной статье, подразумевающей наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей, либо лишение водительских прав.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Полиция#Гибдд#Штрафы#Нарушения#Тонировка#Протоколы
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