14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Более 14 тысяч противогазов отправят в город Черепаново Новосибирской области из региональной аварийно-спасательной службы. На сайте госзакупок опубликовано о торгах на право поставки этих средств защиты органов дыхания, зрения и кожи.
Из документов на закупку следует, что на покупку противогазов из бюджета Новосибирской области выделено без малого 50 миллионов рублей. Будущий поставщик должен доставить средства защиты, упакованные в ящики из дерева массой не более 36 килограммов в Черепаново максимум за 120 дней после подписания договора.
В проекте договора особо оговаривается, что противогазы должны быть изготовлены не ранее первого квартала текущего года и быть абсолютно новыми.
Как и какой организацией будут использоваться средства защиты, не уточняется.