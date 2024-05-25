14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области

Из документов на закупку следует, что на покупку противогазов из бюджета Новосибирской области выделено без малого 50 миллионов рублей. Будущий поставщик должен доставить средства защиты, упакованные в ящики из дерева массой не более 36 килограммов в Черепаново максимум за 120 дней после подписания договора.