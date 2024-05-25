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14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области

14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области

25 мая 2024, 05:08
Фото: 1MI
В Новосибирской области региональный центр ГО и ЧС отправит в Черепаново 14 тысяч противогазов, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Более 14 тысяч противогазов отправят в город Черепаново Новосибирской области из региональной аварийно-спасательной службы. На сайте госзакупок опубликовано о торгах на право поставки этих средств защиты органов дыхания, зрения и кожи.

Из документов на закупку следует, что на покупку противогазов из бюджета Новосибирской области выделено без малого 50 миллионов рублей. Будущий поставщик должен доставить средства защиты, упакованные в ящики из дерева массой не более 36 килограммов в Черепаново максимум за 120 дней после подписания договора.

В проекте договора особо оговаривается, что противогазы должны быть изготовлены не ранее первого квартала текущего года и быть абсолютно новыми.

Как и какой организацией будут использоваться средства защиты, не уточняется.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Госзакупки#Аварийно-спасательная служба#Противогазы
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