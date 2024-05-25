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Арестованный олимпийский чемпион Андрей Перлов попал в больницу в Новосибирске

Арестованный олимпийский чемпион Андрей Перлов попал в больницу в Новосибирске

25 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI
В Новосибирске экс-руководитель футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов, подозреваемый в мошенничестве и находящийся в СИЗО, угодил в тюремный лазарет, сообщил в соцсетях адвокат Геннадий Шишебаров.

В тюремную больницу перевезен из следственного изолятора бывший глава футбольного клуба «Новосибирск» Андрей Перлов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный новосибирский адвокат Геннадий Шишебаров.

Защитник написал, что в пятницу, 24 мая, у сына спортивного функционера не приняли передачу заявив при этом, что тот заболел и переведен в лечебно-исправительное учреждение № 10.

По информации Геннадия Шишебарова в ЛИУ-10 имеется больница, организованная для страдающих туберкулезом в активной форме. Кроме того, обитатели следственных изоляторов и уже осужденные граждане лечатся там и от других недугов.

Напомним, 62-летнего обладателя золотой медали Олимпиады-92 в Барселоне по спортивной ходьбе Андрея Перлова задержали 29 марта в Новосибирске. По некоторым данным, он мог участвовать в сомнительных манипуляциях с денежными субсидиями, выделенными на поддержку деятельности футбольной команды.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Арест#Больница#Андрей Перлов
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