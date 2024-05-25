«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей обратился к властям с просьбой обратить внимание на запланированный в столице Сибири «Черника Music Fest», который активисты назвали «культурной диверсией». Масштабное мероприятие запланировано на 15 и 16 июня в парке «Арена» у нового ЛДС.