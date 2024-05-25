«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей обратился к властям с просьбой обратить внимание на запланированный в столице Сибири «Черника Music Fest», который активисты назвали «культурной диверсией». Масштабное мероприятие запланировано на 15 и 16 июня в парке «Арена» у нового ЛДС.
Копия обращения, отправленного полпреду президента Анатолию Серышеву, губернатору Андрею Травникову, прокурору региона Александру Бучману, руководителю областного Следкома Евгению Долгалеву и главе полицейского управления Андрею Кулькову, находится в распоряжении редакции Atas.Info.
Напомним, ранее с требованием отменить фестиваль из-за участия в нем Элджея, к властям обратились представители организации «Русская община». Общественники сообщили, что получили лишь отписки и сейчас готовят послание к Бастрыкину.
Представители НКС также немалую часть своего послания отдали описанию деятельности родившегося в Новосибирске Алексея Узенюка, более известного под творческим псевдонимом «Элджей».
Активисты утверждают, что композиции музыканта «содержат нецензурную брань, пропаганду употребления наркотических средств и алкоголя, развратного образа жизни, беспорядочных половых связей, аморального образа».
Также в послании упоминаются участники фестиваля DEAD BLONDE и Джарахов, которые якобы высказывались против СВО.
«Считаем данное мероприятие элементом гибридной войны с Россией, деятельностью направленной на нравственное разложение молодёжи, культурной диверсией во время проведения СВО», — заявляется в письме.
Обращение направлено адресатам в пятницу, 24 мая, поэтому их реакция пока неизвестна.