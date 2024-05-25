Помощь спасателей потребовалась отдыхавшим на Оби пьяным новосибирцам

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Новосибирске спасателям МАСС пришлось помогать сразу двум компаниям горожан, решившим не дожидаться жаркой погоды, и согреться во время отдыха на Оби с помощью алкоголя. О спасении четверых человек рассказали в городской аварийно-спасательной службе.
Так, ночью в пятницу, 24 мая, оперативному дежурному МАСС позвонил молодой горожанин и сообщил, что не может выбраться с одного из обских островов. Оказалось, что он и его приятель решили выпить в уединенном месте и переплыли на остров. Однако позже один из них смог добраться обратно, а другой не смог.
Парень объяснил дежурному, что он продрог и промок, а спрятаться от непогоды ему негде. Спасателям пришлось помочь мужчине обрести твердую почву под ногами: на берег его доставили на лодке с мотором.
А вечером того же дня трое подвыпивших друзей решили поплавать по Оби на самодельной лодке — у них не было ни весел, ни спасательных жилетов, однако алкоголь придал необходимую смелость. Естественно, плавательное средство подхватило течением.
Вызванным на помощь спасателям удалось обнаружить незадачливых любителей отдыха на воде в прибрежных кустах, откуда они не могли выбраться. Мужчин доставили в безопасное место.
В МАСС напоминают, что вода в Оби пока холодная, и купаться в ней попросту опасно. Особенно рискуют употреблявшие алкоголь люди. Вероятность утонуть у них увеличивается многократно.