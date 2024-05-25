Помощь спасателей потребовалась отдыхавшим на Оби пьяным новосибирцам

Так, ночью в пятницу, 24 мая, оперативному дежурному МАСС позвонил молодой горожанин и сообщил, что не может выбраться с одного из обских островов. Оказалось, что он и его приятель решили выпить в уединенном месте и переплыли на остров. Однако позже один из них смог добраться обратно, а другой не смог.