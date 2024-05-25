Птенцов дикой утки выпустили из-за решетки в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В Новосибирске на пульт оперативного дежурного городской службы аварийно-спасательных работ в субботу, 25 мая поступил необычный вызов. Жилец одного из многоэтажных домов на улице Бориса Богаткова попросил спасателей помочь дикой утке, птенцы которой каким-то образом оказались под установленной в приямке подвала решеткой.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам МАСС, чтобы вызволить птиц, пришлось снимать решетку. Спасенных утят бережно перенесли поближе к матери.
Спасатели намеревались отвезти птичью семью на какой-нибудь водоем, но взрослую утку поймать не удалось. Поэтому о диких птицах сообщили сотрудникам организации, занимающейся их спасением, рассказали в МАСС.