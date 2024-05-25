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Птенцов дикой утки выпустили из-за решетки в Новосибирске

Птенцов дикой утки выпустили из-за решетки в Новосибирске

25 мая 2024, 07:46
Фото: МАСС
В Новосибирске спасатели вытащили молодых утят из западни приямка многоэтажного дома на улице Бориса Богаткова, рассказали в МАСС.

В Новосибирске на пульт оперативного дежурного городской службы аварийно-спасательных работ в субботу, 25 мая поступил необычный вызов. Жилец одного из многоэтажных домов на улице Бориса Богаткова попросил спасателей помочь дикой утке, птенцы которой каким-то образом оказались под установленной в приямке подвала решеткой.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам МАСС, чтобы вызволить птиц, пришлось снимать решетку. Спасенных утят бережно перенесли поближе к матери.

Спасатели намеревались отвезти птичью семью на какой-нибудь водоем, но взрослую утку поймать не удалось. Поэтому о диких птицах сообщили сотрудникам организации, занимающейся их спасением, рассказали в МАСС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Утки#Птенцы
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