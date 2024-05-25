Птенцов дикой утки выпустили из-за решетки в Новосибирске

В Новосибирске на пульт оперативного дежурного городской службы аварийно-спасательных работ в субботу, 25 мая поступил необычный вызов. Жилец одного из многоэтажных домов на улице Бориса Богаткова попросил спасателей помочь дикой утке, птенцы которой каким-то образом оказались под установленной в приямке подвала решеткой.