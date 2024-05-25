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Синоптики пообещали ночные заморозки в Новосибирской области

Синоптики пообещали ночные заморозки в Новосибирской области

25 мая 2024, 11:33
Фото: 1MI
В Новосибирской области в ночь на 26 мая ожидаются заморозки до -4 градусов, следует из сообщения Западно-Сибирского гидрометеорологического управления.

В Новосибирской области в ночь на воскресенье, 26 мая, местами ожидаются заморозки до -4 градусов, сообщили в Западно-Сибирском УГМС. В дневное время синоптики обещают, что воздух прогреется до вполне комфортных +19 градусов, при этом будет ясно.

Что же касается областного центра, то ночная температура составит до +5 градусов, а днем — до 18 градусов и переменная облачность.

В дальнейшие дни в Новосибирске и областью будет дождливо, временами возможны грозы, но заморозков синоптики не обещают.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Погода#Заморозки#Синоптики
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