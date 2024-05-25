Синоптики пообещали ночные заморозки в Новосибирской области

В Новосибирской области в ночь на воскресенье, 26 мая, местами ожидаются заморозки до -4 градусов, сообщили в Западно-Сибирском УГМС. В дневное время синоптики обещают, что воздух прогреется до вполне комфортных +19 градусов, при этом будет ясно.