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Стала известна причина смертельного ДТП с Renault Logan в Новосибирской области

Стала известна причина смертельного ДТП с Renault Logan в Новосибирской области

25 мая 2024, 02:40
Фото: Центр ГО, ЧС и ПБ НСО
Сонное состояние водителя стало причиной дорожной аварии с двумя погибшими в Чановском районе Новосибирской области, следует из сообщения регионального центра ГО и ЧС.

Причиной аварии с двумя погибшими в пятницу, 24 мая, в Чановском районе Новосибирской области, стало сонное состояние водителя автомобиля Renault Logan. Как рассказали в региональном аварийно-спасательном центре, после ДТП спасателям, чтобы вытащить пострадавших и погибших, пришлось разрезать иномарку шанцевыми и гидравлическими инструментами.

Смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш» примерно в 9.50. По предварительным данным, родившийся в 1977 году мужчина за рулем Renault Logan внезапно выехал на встречную полосу и врезался в фуру Volvo.

Водитель погиб на месте происшествия, так же как и сидевший за ним пассажир 1990 года рождения. Еще одна пассажирка, ровесница водителя, получила травмы и была доставлена в больницу.

В аварийно-спасательном центре уточнили, что сотрудники Чановского отряда смоглаи преодолеть 25 километров до места трагедии всего за 14 минут, опередив при этом автомобиль скорой помощи.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Чановский район#Renault Logan#Трасса «Иртыш»
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