Стала известна причина смертельного ДТП с Renault Logan в Новосибирской области

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Причиной аварии с двумя погибшими в пятницу, 24 мая, в Чановском районе Новосибирской области, стало сонное состояние водителя автомобиля Renault Logan. Как рассказали в региональном аварийно-спасательном центре, после ДТП спасателям, чтобы вытащить пострадавших и погибших, пришлось разрезать иномарку шанцевыми и гидравлическими инструментами.
Смертельное ДТП произошло на трассе «Иртыш» примерно в 9.50. По предварительным данным, родившийся в 1977 году мужчина за рулем Renault Logan внезапно выехал на встречную полосу и врезался в фуру Volvo.
Водитель погиб на месте происшествия, так же как и сидевший за ним пассажир 1990 года рождения. Еще одна пассажирка, ровесница водителя, получила травмы и была доставлена в больницу.
В аварийно-спасательном центре уточнили, что сотрудники Чановского отряда смоглаи преодолеть 25 километров до места трагедии всего за 14 минут, опередив при этом автомобиль скорой помощи.