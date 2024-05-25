Трогательно обратился к умершему сыну чемпион мира из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Гимнаст, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2019 года Иван Стретович попрощался в соцсетях со своим сыном, скончавшимся при рождении. Напомним, 21 мая новосибирец лишился бабушки и ребенка, уже на следующий день он сообщил об этом в своем блоге.
После неудачных родов жена спортсмена оказалась в реанимации, и он попросил своих поклонников помолиться за ее скорейшее выздоровление.
Судя по всему, Иван Стретович понемногу отходит от мыслей о недавней трагедии. Обращаясь к сыну, он написал: «Лети, наш малыш!», и попросил оберегать их с женой.
Иван Стретович родился в 1996 году в Новосибирске: в 2019 году он в составе сборной России стал чемпионом мира в командном многоборье и получил «серебро» Олимпиады в Рио-де-Жанейро.