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Трогательно обратился к умершему сыну чемпион мира из Новосибирска

Трогательно обратился к умершему сыну чемпион мира из Новосибирска

25 мая 2024, 08:29
Фото: 1MI
Чемпион мира и серебряный призер олимпийских игр Иван Стретович из Новосибирска попрощался со своим умершим при рождении сыне, опубликовав трогательный текст в соцсетях.

Гимнаст, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2019 года Иван Стретович попрощался в соцсетях со своим сыном, скончавшимся при рождении. Напомним, 21 мая новосибирец лишился бабушки и ребенка, уже на следующий день он сообщил об этом в своем блоге.

После неудачных родов жена спортсмена оказалась в реанимации, и он попросил своих поклонников помолиться за ее скорейшее выздоровление.

Судя по всему, Иван Стретович понемногу отходит от мыслей о недавней трагедии. Обращаясь к сыну, он написал: «Лети, наш малыш!», и попросил оберегать их с женой.

Иван Стретович родился в 1996 году в Новосибирске: в 2019 году он в составе сборной России стал чемпионом мира в командном многоборье и получил «серебро» Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

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