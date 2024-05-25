Трогательно обратился к умершему сыну чемпион мира из Новосибирска

Гимнаст, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2019 года Иван Стретович попрощался в соцсетях со своим сыном, скончавшимся при рождении. Напомним, 21 мая новосибирец лишился бабушки и ребенка, уже на следующий день он сообщил об этом в своем блоге.