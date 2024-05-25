В семь раз увеличилось число аварий с электросамокатами в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского управления, с апреля и по настоящий момент на территории столицы Сибири случилось уже 15 подобных инцидентов, 16 человек получили разнообразные травмы. Особенно настораживает, что четверым пострадавшим не исполнилось и 16 лет.