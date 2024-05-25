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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:01

В семь раз увеличилось число аварий с электросамокатами в Новосибирске

В семь раз увеличилось число аварий с электросамокатами в Новосибирске

25 мая 2024, 09:58
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
В Новосибирске многократно увеличилось количество несчастных случаев с участием электросамокатчиков, следует из сообщения областного управления полиции.

В Новосибирске в семь раз возросло число дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали люди, управлявшие средствами индивидуальной мобильности, в основном — электросамокатами.

Как сообщили в пресс-службе областного полицейского управления, с апреля и по настоящий момент на территории столицы Сибири случилось уже 15 подобных инцидентов, 16 человек получили разнообразные травмы. Особенно настораживает, что четверым пострадавшим не исполнилось и 16 лет.

По информации полиции, за тот же период 2023 года таких ДТП было зарегистрировано всего два. Травмы получили два человека.

В пресс-службе отметили, что 46% аварий с электросамокатами случились на пешеходных переходах, так как новосибирцы, нарушая правила, пересекали их не сходя с электросамоката. В Госавтоинспекции напоминают, что это запрещено: самокат необходимо катить рядом.

В нынешнем году на водителей СИМ, нарушивших правила дорожного движения, составлено уже 18 административных протоколов.

#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Электросамокаты#Травмы#Госавтоинспекция#Нарушение правил
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