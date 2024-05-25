В семь раз увеличилось число аварий с электросамокатами в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В Новосибирске в семь раз возросло число дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали люди, управлявшие средствами индивидуальной мобильности, в основном — электросамокатами.
Как сообщили в пресс-службе областного полицейского управления, с апреля и по настоящий момент на территории столицы Сибири случилось уже 15 подобных инцидентов, 16 человек получили разнообразные травмы. Особенно настораживает, что четверым пострадавшим не исполнилось и 16 лет.
По информации полиции, за тот же период 2023 года таких ДТП было зарегистрировано всего два. Травмы получили два человека.
В пресс-службе отметили, что 46% аварий с электросамокатами случились на пешеходных переходах, так как новосибирцы, нарушая правила, пересекали их не сходя с электросамоката. В Госавтоинспекции напоминают, что это запрещено: самокат необходимо катить рядом.
В нынешнем году на водителей СИМ, нарушивших правила дорожного движения, составлено уже 18 административных протоколов.