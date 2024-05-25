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Жесткое ДТП с троллейбусом парализовало проспект Дзержинского в Новосибирске

Жесткое ДТП с троллейбусом парализовало проспект Дзержинского в Новосибирске

25 мая 2024, 03:27
В Новосибирске в районе парка «Березовая роща» произошла авария с участием троллейбуса и нескольких легковых автомобилей, на проспекте Дзержинского образовалась пробка, сообщают в соцсетях.

В Новосибирске в пятницу, 24 мая незадолго до полуночи массовое ДТП с участием рейсового троллейбуса и нескольких легковых автомобилей надолго парализовало проспект Дзержинского недалеко от парка культуры и отдыха «Березовая роща». Об аварии сообщили подписчики паблика АСТ-54 в ВК.

Компании проезжавших мимо новосибирцев удалось запечатлеть последствия жесткой аварии из окна своего автомобиля. Судя по короткому видео, одной из иномарок практически выбило заднее колесо, которое для равновесия пришлось подложить под кузов. Всего в ДТП, помимо троллейбуса, поучаствовало как минимум четыре автомобиля.

В Госавтоинспекции этот дорожный инцидент пока не прокомментировали, о возможных пострадавших не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Троллейбус#Авария#Проспект Дзержинского
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