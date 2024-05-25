Жесткое ДТП с троллейбусом парализовало проспект Дзержинского в Новосибирске

Компании проезжавших мимо новосибирцев удалось запечатлеть последствия жесткой аварии из окна своего автомобиля. Судя по короткому видео, одной из иномарок практически выбило заднее колесо, которое для равновесия пришлось подложить под кузов. Всего в ДТП, помимо троллейбуса, поучаствовало как минимум четыре автомобиля.