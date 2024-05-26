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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 07:21

Дерево выглядит очень красиво

Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы

26 мая 2024, 06:18
Фото: Анна Терешкова
Дерево выглядит очень красиво
В Новосибирске распустилась яблоня на набережной: горожане делают красивые снимки с деревом и публикуют их в соцсетях.

Яблони расцвели на Михайловской набережной. Дерево сорта Рудольф является декоративным. Оно имеет ярко-розовые бутоны.

Цветет растение всего 10-14 дней. Поэтому новосибирцы не упускают возможность полюбоваться яблоней.

Такая красота привлекает горожан. Они делают красивые снимки с яблоней на фоне Оби. Одной из первых фотографии опубликовала Анна Терешкова. Чиновница сейчас в отпуске. Она проработала в мэрии десять лет, поэтому ее уход из администрации сейчас на слуху у каждого сибиряка.

Фото: Анна Терешкова
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