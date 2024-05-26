Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Яблони расцвели на Михайловской набережной. Дерево сорта Рудольф является декоративным. Оно имеет ярко-розовые бутоны.
Цветет растение всего 10-14 дней. Поэтому новосибирцы не упускают возможность полюбоваться яблоней.
Такая красота привлекает горожан. Они делают красивые снимки с яблоней на фоне Оби. Одной из первых фотографии опубликовала Анна Терешкова. Чиновница сейчас в отпуске. Она проработала в мэрии десять лет, поэтому ее уход из администрации сейчас на слуху у каждого сибиряка.