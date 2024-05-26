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Бывшие возлюбленные постоянно выясняют отношения

«Испугался?»: Ольга Бузова раскрыла, чего на самом деле хочет от Давы

26 мая 2024, 02:39
Фото: ТНТ
Бывшие возлюбленные постоянно выясняют отношения

Ольга Бузова потребовала публичных извинений от блогера из Новосибирска Давы

Ольга Бузова призналась, чего она на самом деле хотела от бывшего возлюбленного из Новосибирска, который участвует в ее шоу.

Блогер Дава участвует в шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ. Он практически дошел до полуфинала и до победы или поражения ему осталось сделать несколько шагов. Команды борются за миллион юаней.

Все бы ничего, но одной из ведущих этого шоу является Ольга Бузова. Певица ранее состояла в отношениях с репером из Новосибирска. Пара рассталась со скандалом в 2021 году. Артистка заявляла, что в их отношениях был постоянный абьюз, а Дава и вовсе поднимал на нее руку.

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Никто не мог представить, что они встретятся снова, на одном шоу. Ольга постоянно пытается выяснить отношения, а новосибирец лишь отмалчивается. Однако честно признавался, что до сих пор хранит переписки с бывшей, а также он не сводил их общую татуировку.

В последнем анонсе показали кадр, как Бузова снова спрашивает Давида Манукяна об их романе.

«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: „Прости, Оль!“ Испугался?».

Однако сам сибиряк извиняться не спешит. Он верен своей правде, а на камеры озвучивать ее не собирается: только в личном разговоре с Олей.

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