«Испугался?»: Ольга Бузова раскрыла, чего на самом деле хочет от Давы

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
Modified Сегодня, 02:41
Updated Сегодня, 02:41
Блогер Дава участвует в шоу «Сокровища императора» (16+) на ТНТ. Он практически дошел до полуфинала и до победы или поражения ему осталось сделать несколько шагов. Команды борются за миллион юаней.
Все бы ничего, но одной из ведущих этого шоу является Ольга Бузова. Певица ранее состояла в отношениях с репером из Новосибирска. Пара рассталась со скандалом в 2021 году. Артистка заявляла, что в их отношениях был постоянный абьюз, а Дава и вовсе поднимал на нее руку.
Никто не мог представить, что они встретятся снова, на одном шоу. Ольга постоянно пытается выяснить отношения, а новосибирец лишь отмалчивается. Однако честно признавался, что до сих пор хранит переписки с бывшей, а также он не сводил их общую татуировку.
В последнем анонсе показали кадр, как Бузова снова спрашивает Давида Манукяна об их романе.
«Знаешь, чего я все это время ждала на самом деле? Чтоб ты попросил прощения за все то, что было сделано. И мы с тобой оба прекрасно все знаем и понимаем. Я ждала все это время слов: „Прости, Оль!“ Испугался?».
Однако сам сибиряк извиняться не спешит. Он верен своей правде, а на камеры озвучивать ее не собирается: только в личном разговоре с Олей.