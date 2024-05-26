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Published Сегодня, 13:37

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На Хилокской снова торгуют мигранты

Мигранты снова развернули торговлю на Хилокской в Новосибирске

26 мая 2024, 13:37
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
На Хилокской снова торгуют мигранты
В Новосибирске снова возобновилась уличная торговля мигрантами на улице Хилокской, о чем сообщается в ВК-группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Нелегальная торговля снова началась в Новосибирске, на что жалуются местные жители.

Месяц назад прокуратура добилась того, что на улице Хилокской мигранты прекратили продавать овощи и прочий товар, однако в конце мая торговцев снова заметили на улицах города, вблизи Хилокского рынка.

Причем продавцы ставят свои автомобили прямо на тротуары, а ящики с товаром выставляют на асфальт. Новосибирцы снова ждут визита правоохранителей, придавая эту ситуацию огласке.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Мигранты#Хилокский рынок#Торговля#Хилокский жилмассив
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