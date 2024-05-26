Мигранты снова развернули торговлю на Хилокской в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Нелегальная торговля снова началась в Новосибирске, на что жалуются местные жители.
Месяц назад прокуратура добилась того, что на улице Хилокской мигранты прекратили продавать овощи и прочий товар, однако в конце мая торговцев снова заметили на улицах города, вблизи Хилокского рынка.
Причем продавцы ставят свои автомобили прямо на тротуары, а ящики с товаром выставляют на асфальт. Новосибирцы снова ждут визита правоохранителей, придавая эту ситуацию огласке.