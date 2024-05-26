Никита Кологривый и Юра Борисов могут сыграть в продолжении «Короля и Шута»

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Стало известно, кого рассматривают на роль злодея в сиквеле «Короля и Шута». Его могут сыграть известный по сериалам «Мир, дружба, жвачка» и «Ольга», Юрий Борисов, актер из Новосибирска Никита Кологривый, который снимался в сериалах «Слово пацана», «Жизнь по вызову», «Оффлайн», а также знаменитый по ролям злодеев Даниил Воробьев (снимался в «Триггере», «Черной весне», «Ваша честь»).
Именно этих актеров рассматривают на роль Некроманта (это главный антагонист в фильме «Король и Шут. Как в старой сказке»), сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Сюжет фильма будет крутиться в сказочном мире. Некромант создал армию нежити для ритуала со Вдовой, поэтому фантастический мир терпит настоящий крах. Лидеру группы «КиШ» приходится вытянуть коллегу из реальности, чтобы справиться со злом.
Планируется, что фильм выйдет в 2025 году. Бюджет кинокартины составил 400 млн рублей.