Никита Кологривый и Юра Борисов могут сыграть в продолжении «Короля и Шута»

Стало известно, кого рассматривают на роль злодея в сиквеле «Короля и Шута». Его могут сыграть известный по сериалам «Мир, дружба, жвачка» и «Ольга», Юрий Борисов, актер из Новосибирска Никита Кологривый, который снимался в сериалах «Слово пацана», «Жизнь по вызову», «Оффлайн», а также знаменитый по ролям злодеев Даниил Воробьев (снимался в «Триггере», «Черной весне», «Ваша честь»).