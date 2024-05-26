Первые подберезовики находят грибники в лесах Новосибирской области

Posted 26 мая, 08:21
Published 26 мая, 08:21
Modified 26 мая, 08:23
Updated 26 мая, 08:23
Подберезовики начали расти в Бердске. О первом улове сообщают новосибирцы в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».
Грибники держат в руках маленькие подберезовики, у которых коричневые шапочки. Они считаются самыми вкусными среди других грибов в Сибири. Находка была в окрестностях санатория «Сибиряк».
Напомним, ранее мы показали, как новосибирцы находили сморчки. Из леса грибники выходили с ведрами грибов.