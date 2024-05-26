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Posted 26 мая, 08:21

Published 26 мая, 08:21

Modified 26 мая, 08:23

Updated 26 мая, 08:23

Грибы начали расти

Первые подберезовики находят грибники в лесах Новосибирской области

26 мая 2024, 08:21
Фото: atas.info
Грибы начали расти
В Новосибирской области грибники уже начали находить подберезовики, а радостной новостью они делятся в соцсетях.

Подберезовики начали расти в Бердске. О первом улове сообщают новосибирцы в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024».

Грибники держат в руках маленькие подберезовики, у которых коричневые шапочки. Они считаются самыми вкусными среди других грибов в Сибири. Находка была в окрестностях санатория «Сибиряк».

Напомним, ранее мы показали, как новосибирцы находили сморчки. Из леса грибники выходили с ведрами грибов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Природа#Бердск#Весна
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