Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков новосибирского ХК «Сибирь» в новом сезоне

Сводка о зарплатах игроков ХК «Сибирь» в сезоне 2024/2025 была опубликована изданием «Спорт-Экспресс». Самые высокооплачиваемые игроки команды из Новосибирска — три канадских легионера. Нападающий Энди Андреофф будет получать 70 млн рублей, его цена как игрока выросла на 5 млн рублей по сравнению с предыдущим сезоном. Тэйлор Беку будет выплачено 65 млн рублей, а Тревор Мёрфи — 60 млн рублей.