Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков новосибирского ХК «Сибирь» в новом сезоне

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сводка о зарплатах игроков ХК «Сибирь» в сезоне 2024/2025 была опубликована изданием «Спорт-Экспресс». Самые высокооплачиваемые игроки команды из Новосибирска — три канадских легионера. Нападающий Энди Андреофф будет получать 70 млн рублей, его цена как игрока выросла на 5 млн рублей по сравнению с предыдущим сезоном. Тэйлор Беку будет выплачено 65 млн рублей, а Тревор Мёрфи — 60 млн рублей.
Российские игроки также получат приличные суммы. Дмитрий Овчинников получит около 17 млн рублей, по контракту с «Сибирью». Фёдор Гордеев, являющийся российским игроком, заработает 15 млн рублей.
Самым дорогим российским игроком для «Сибири» станет нападающий Владимир Бутузов, контракт которого будет стоить клубу 33 млн рублей в год. Вратарь Антон Красоткин получит 30 млн рублей, на 17 млн рублей больше, чем в предыдущем сезоне. Иван Климович будет получать 13 млн рублей, а его брат Егор Климович — 2 млн рублей. Владимир Михалёв заработает только 1 млн рублей.
Нападающий Валентин Пьянов и защитник Егор Мартынов будут получать 30 и 25 млн рублей в год соответственно. Оба вернулись в «Сибирь» из других команд.