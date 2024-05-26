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Published Сегодня, 13:18

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Кто заработает больше всех?

Раскрыты многомиллионные зарплаты игроков новосибирского ХК «Сибирь» в новом сезоне

26 мая 2024, 13:18
Фото: atas.info
Кто заработает больше всех?
Самыми высокооплачиваемыми игроками ХК «Сибирь» в сезоне 2024\2025 будут канадские легионеры, о чем свидетельствуют данные их зарплат.

Сводка о зарплатах игроков ХК «Сибирь» в сезоне 2024/2025 была опубликована изданием «Спорт-Экспресс». Самые высокооплачиваемые игроки команды из Новосибирска — три канадских легионера. Нападающий Энди Андреофф будет получать 70 млн рублей, его цена как игрока выросла на 5 млн рублей по сравнению с предыдущим сезоном. Тэйлор Беку будет выплачено 65 млн рублей, а Тревор Мёрфи — 60 млн рублей.

Российские игроки также получат приличные суммы. Дмитрий Овчинников получит около 17 млн рублей, по контракту с «Сибирью». Фёдор Гордеев, являющийся российским игроком, заработает 15 млн рублей.

Самым дорогим российским игроком для «Сибири» станет нападающий Владимир Бутузов, контракт которого будет стоить клубу 33 млн рублей в год. Вратарь Антон Красоткин получит 30 млн рублей, на 17 млн рублей больше, чем в предыдущем сезоне. Иван Климович будет получать 13 млн рублей, а его брат Егор Климович — 2 млн рублей. Владимир Михалёв заработает только 1 млн рублей.

Нападающий Валентин Пьянов и защитник Егор Мартынов будут получать 30 и 25 млн рублей в год соответственно. Оба вернулись в «Сибирь» из других команд.

Рассекречены имена игроков новосибирского ХК «Сибирь» на новый сезон
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