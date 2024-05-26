Снег в конце мая выпал в двух районах Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Плюсовая температура до +20 давно устоялась в Новосибирской области. В школах 23, 24 и 25 мая прошли последние звонки. Неожиданностью для выпускников, да и для всех жителей региона 25 мая выпал снег.
Осадки наблюдались в двух районах: Баганском и Карасукском. Сибиряки делились фотографиями в социальных сетях. Снег покрыл зеленую траву.
Однако в самом Новосибирске снег не шел. В городе сохранялся лишь холод, ветер и местами дождь.