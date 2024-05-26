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Published Сегодня, 04:19

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Снег выпал 25 мая

Снег в конце мая выпал в двух районах Новосибирской области

26 мая 2024, 04:19
Фото: atas.info
Снег выпал 25 мая
В Новосибирской области неожиданно выпал снег в конце последнего месяца весны, о чем сообщается в соцсетях.

Плюсовая температура до +20 давно устоялась в Новосибирской области. В школах 23, 24 и 25 мая прошли последние звонки. Неожиданностью для выпускников, да и для всех жителей региона 25 мая выпал снег.

Осадки наблюдались в двух районах: Баганском и Карасукском. Сибиряки делились фотографиями в социальных сетях. Снег покрыл зеленую траву.

Фото: АСТ-54

Однако в самом Новосибирске снег не шел. В городе сохранялся лишь холод, ветер и местами дождь.

Фото: АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Снег#Дождь#Ветер
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