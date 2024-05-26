atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Кабаны бродят по деревне

Стая диких кабанов вышла к жителям деревни в Новосибирской области

26 мая 2024, 05:53
Фото: Изображение Midjourney
Кабаны бродят по деревне
В Новосибирской области местные жители встретили диких кабанов, о чем сообщил министр природы и экологии региона.

В деревне Налетиха, которая находится в Тогучинском районе, гуляет стая диких кабанов. Местные жители заметили их на дороге и сняли на видео.

Фото: Тогучинская газета

Новосибирцы не на шутку испугались. Сибирячка вышла из дома проверить коров на пастбище и увидев кабанов, замерла на месте.

Конечно, никто из местных не стреляет в животных, так как в этом нет необходимости и запрещено по закону. Как отметил министр Евгений Шестернин, на место выехал инспектор, который поможет стае добраться до леса.

Фурри, квадробика и териантропия — почему дети носят хвосты и маски животных
Узнать подробнее
Читайте также:
Душераздирающие кадры: львенка Боню избивали до переломовБешеный лисенок угрожает безопасности жителей и гостей Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Кабан#Зверь#Тогучинский район
Подпишитесь
«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске
Вчера, 06:41
Праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого пройдет в Новосибирске
Вчера, 05:53
14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области
Вчера, 05:08
Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске
Вчера, 04:03
Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске
24 мая, 13:20
Из Новосибирска в Минск через портал смогут переместиться жители областного центра
24 мая, 12:42
"