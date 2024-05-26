Стая диких кабанов вышла к жителям деревни в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В деревне Налетиха, которая находится в Тогучинском районе, гуляет стая диких кабанов. Местные жители заметили их на дороге и сняли на видео.
Новосибирцы не на шутку испугались. Сибирячка вышла из дома проверить коров на пастбище и увидев кабанов, замерла на месте.
Конечно, никто из местных не стреляет в животных, так как в этом нет необходимости и запрещено по закону. Как отметил министр Евгений Шестернин, на место выехал инспектор, который поможет стае добраться до леса.