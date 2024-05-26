atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

Уровень в Новосибирске остается стабильным

Уровень воды в реке Обь приблизится к критическому — дойдет ли до Новосибирска?

26 мая 2024, 04:42
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Уровень в Новосибирске остается стабильным
Обь поднялась до критических отметок в Алтайском крае, о чем сообщает местное ГУ МЧС.

В ближайшие несколько дней река Обь может подняться до опасных отметок. Высокий уровень фиксируют на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению. Есть риск подтопления одного из сел.

Подъем воды продолжится с 26 по 27 мая. Напомним, что опасная отметка достигает 580 см. В МЧС отметили, что в верховьях рек Бия и Катунь уровень, наоборот, падает. В дальнейшем это приведет к стабилизации ситуации и на Оби.

Что касается Новосибирска, то тут все более спокойно. Вода к критическим отметкам пока не приближается, но за две недели уровень немного повысился. Утром 26 мая подъем воды достиг 273 см, а превышение начинается от 360.

Снег в конце мая выпал в двух районах Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Об опасности шелкопряда предупредили новосибирцев — на что он способен?Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#МЧС#Алтайский край#Река Обь
Подпишитесь
«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске
Вчера, 06:41
Праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого пройдет в Новосибирске
Вчера, 05:53
14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области
Вчера, 05:08
Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске
Вчера, 04:03
Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске
24 мая, 13:20
Из Новосибирска в Минск через портал смогут переместиться жители областного центра
24 мая, 12:42
"