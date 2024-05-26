Уровень воды в реке Обь приблизится к критическому — дойдет ли до Новосибирска?

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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В ближайшие несколько дней река Обь может подняться до опасных отметок. Высокий уровень фиксируют на участке от села Усть-Чарышская Пристань до Барнаула и ниже по течению. Есть риск подтопления одного из сел.
Подъем воды продолжится с 26 по 27 мая. Напомним, что опасная отметка достигает 580 см. В МЧС отметили, что в верховьях рек Бия и Катунь уровень, наоборот, падает. В дальнейшем это приведет к стабилизации ситуации и на Оби.
Что касается Новосибирска, то тут все более спокойно. Вода к критическим отметкам пока не приближается, но за две недели уровень немного повысился. Утром 26 мая подъем воды достиг 273 см, а превышение начинается от 360.