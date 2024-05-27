11 млн с «Пушкинских карт» украли мошенники в Новосибирске

Оказалось, что молодые люди, родившиеся в 2000 и 2004 году, опубликовали в интернете объявление о приобретении реквизитов «Пушкинских карт». После этого они опубликовали рекламу о продаже билетов на зрелищные мероприятия, которых на самом деле не было, и принялись покупать их по чужим картам.