11 млн с «Пушкинских карт» украли мошенники в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
Молодым жителям Новосибирска удалось в 2022 году при помощи хитрой схемы похитить около 11,6 миллионов рублей на приобщение подростков к культуре по программе «Пушкинская карта». Подозреваемые были установлены сотрудниками областного управления ФСБ, сообщили в ведомстве.
Оказалось, что молодые люди, родившиеся в 2000 и 2004 году, опубликовали в интернете объявление о приобретении реквизитов «Пушкинских карт». После этого они опубликовали рекламу о продаже билетов на зрелищные мероприятия, которых на самом деле не было, и принялись покупать их по чужим картам.
Похищенные деньги были выделены министерством культуры России, которому таким образом был нанесен ущерб. Против жителей Новосибирска возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за особо крупное мошенничество. Сейчас молодые люди находятся под подпиской о невыезде.