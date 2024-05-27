atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:34

Published Сегодня, 02:34

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

266 млн за воду и тепло «забыли» оплатить поставщикам в Новосибирской области

266 млн за воду и тепло «забыли» оплатить поставщикам в Новосибирской области

27 мая 2024, 02:34
Фото: 1MI
Комбинат бытовых услуг в Бердске задолжал своим поставщикам 266 миллионов рублей за воду и тепло, следует из сообщения прокуратуры региона.

В Новосибирской области более 266 миллионов рублей задолжал бердский городской «Комбинат бытовых услуг» за поставленную ему воду и тепло. КБУ занимается тепло- и водоснабжением жителей и предприятий Бердска.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, представители ведомства провели на принадлежащем муниципалитету предприятии проверку. Оказалось, что поставщики свои договорные обязательства выполнили, однако денег от КБУ в полном объеме так и не дождались.

После полученного от прокуратуры представления, руководство КБУ перечислило поставщикам всю образовавшуюся задолженность.

Читайте также:
Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в НовосибирскеСуд оставил под стражей замглавы поселка Краснообск в Новосибирском районеСтроительство футбольного стадиона у «Сибирь-Арены» возмутило новосибирцев
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Вода#Тепло#Бердск#Задолженность#Комбинат бытовых услуг
Подпишитесь
«Культурной диверсией» назвали общественники «Черника Music Fest» в Новосибирске
25 мая, 06:41
Праздник в честь 70-летия улицы Богдана Хмельницкого пройдет в Новосибирске
25 мая, 05:53
14 тысяч противогазов закупит аварийно-спасательная служба Новосибирской области
25 мая, 05:08
Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске
25 мая, 04:03
Молния попала в самолет перед посадкой в Новосибирске
24 мая, 13:20
Из Новосибирска в Минск через портал смогут переместиться жители областного центра
24 мая, 12:42
"