266 млн за воду и тепло «забыли» оплатить поставщикам в Новосибирской области

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В Новосибирской области более 266 миллионов рублей задолжал бердский городской «Комбинат бытовых услуг» за поставленную ему воду и тепло. КБУ занимается тепло- и водоснабжением жителей и предприятий Бердска.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, представители ведомства провели на принадлежащем муниципалитету предприятии проверку. Оказалось, что поставщики свои договорные обязательства выполнили, однако денег от КБУ в полном объеме так и не дождались.
После полученного от прокуратуры представления, руководство КБУ перечислило поставщикам всю образовавшуюся задолженность.