Девушку-подростка нашли мертвой в новосибирском Академгородке

В Советском районе в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Нижняя Ельцовка на минувшей неделе обнаружили тело 17-летней местной жительницы. О трагедии стало известно в ходе аппаратного совещания, прошедшего в понедельник, 27 мая в районной администрации.