Девушку-подростка нашли мертвой в новосибирском Академгородке

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В Советском районе в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Нижняя Ельцовка на минувшей неделе обнаружили тело 17-летней местной жительницы. О трагедии стало известно в ходе аппаратного совещания, прошедшего в понедельник, 27 мая в районной администрации.
По информации районного отдела по делам ГО и ЧС, страшная находка была сделана еще 22 мая в среду в квартире дома № 2 на Лесосечной улице. По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате суицида.
В пресс-службе областного управления полиции Atas.info сообщили, что информация по данному происшествию уточняется.