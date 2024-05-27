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Девушку-подростка нашли мертвой в новосибирском Академгородке

Девушку-подростка нашли мертвой в новосибирском Академгородке

27 мая 2024, 07:15
Фото: 1MI
В Новосибирске в одной из квартир дома в Нижней Ельцовке на минувшей неделе обнаружили тело 17-летней девушки, сообщили на аппаратном совещании в администрации Советского района.

В Советском районе в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Нижняя Ельцовка на минувшей неделе обнаружили тело 17-летней местной жительницы. О трагедии стало известно в ходе аппаратного совещания, прошедшего в понедельник, 27 мая в районной администрации.

По информации районного отдела по делам ГО и ЧС, страшная находка была сделана еще 22 мая в среду в квартире дома № 2 на Лесосечной улице. По предварительным данным, смерть несовершеннолетней наступила в результате суицида.

В пресс-службе областного управления полиции Atas.info сообщили, что информация по данному происшествию уточняется.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Нижняя ельцовка#Трагедия#Суицид
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