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Скандальный поцелуй произошел на телешоу

Илью Соболева снова ждут проблемы с женой после поцелуев с Эвелиной Бледанс

27 мая 2024, 04:53
Фото: соцсети
Скандальный поцелуй произошел на телешоу
Не так давно Илья Соболев попал в публичный скандал из-за Анны Седоковой. Тогда супруга комика Наталья возмутилась совместным фото с мужа с провокационной певицей. Тогда Соболев посидел на коленях у экс-солистки «ВИА Гры».

Теперь семью Соболевых ждет новое испытание. На этот раз проблемой может стать другая звездная красотка — Эвелина Бледанс.

Актриса пришла на «Шоу Воли» на ТНТ. Соболев, который выступает соведущим Павла Воли, сделал откровенное признание. По его словам, в 1990-е он обожал программу «Маски-шоу», в которой ярко выделялась Бледанс. По словам комика, у «медсестры» была армия фанатов из его ровесников.

«Она единственная из всего коллектива возбуждала так, что… Как и у многих подростков того времени, Эвелина была сексуальной мечтой», — сказал Соболев.

Было заметно, что комплименты пришлись по душе актрисе. Бледанс даже решила перейти от ответных любезностей к действиям, а именно набросилась на Соболева с поцелуями. Отец троих детей поспешил скрыться от горячей актрисы и попытался перевести всё в шутку.

«Твоя мечта детства осуществилась», — смеясь, пояснила свои действия Бледанс.

Жена комика пока не комментировала ситуацию. Напомним, после инцидента с Анной Седоковой Наталья устроила любимому публичный разнос в соцсетях.

Отметим, Илья и Наталья Соболевы — родители троих детей. У них две дочери и сын.

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#Алёна Рогонова#Культура#Россия#Инцидент#Шоу#ТНТ
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