Илью Соболева снова ждут проблемы с женой после поцелуев с Эвелиной Бледанс

Актриса пришла на «Шоу Воли» на ТНТ. Соболев, который выступает соведущим Павла Воли, сделал откровенное признание. По его словам, в 1990-е он обожал программу «Маски-шоу», в которой ярко выделялась Бледанс. По словам комика, у «медсестры» была армия фанатов из его ровесников.