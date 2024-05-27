Илью Соболева снова ждут проблемы с женой после поцелуев с Эвелиной Бледанс

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Теперь семью Соболевых ждет новое испытание. На этот раз проблемой может стать другая звездная красотка — Эвелина Бледанс.
Актриса пришла на «Шоу Воли» на ТНТ. Соболев, который выступает соведущим Павла Воли, сделал откровенное признание. По его словам, в 1990-е он обожал программу «Маски-шоу», в которой ярко выделялась Бледанс. По словам комика, у «медсестры» была армия фанатов из его ровесников.
«Она единственная из всего коллектива возбуждала так, что… Как и у многих подростков того времени, Эвелина была сексуальной мечтой», — сказал Соболев.
Было заметно, что комплименты пришлись по душе актрисе. Бледанс даже решила перейти от ответных любезностей к действиям, а именно набросилась на Соболева с поцелуями. Отец троих детей поспешил скрыться от горячей актрисы и попытался перевести всё в шутку.
«Твоя мечта детства осуществилась», — смеясь, пояснила свои действия Бледанс.
Жена комика пока не комментировала ситуацию. Напомним, после инцидента с Анной Седоковой Наталья устроила любимому публичный разнос в соцсетях.
Отметим, Илья и Наталья Соболевы — родители троих детей. У них две дочери и сын.