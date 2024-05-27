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Потребность в «гуру» никуда не исчезла

Инфоцыгане уходят со сцены: кто придет им на смену

27 мая 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
Потребность в «гуру» никуда не исчезла
После ряда показательных задержаний так называемых инфоцыган их деятельность заметно ослабла. Однако в обществе по-прежнему существует запрос на подобного рода услуги.

Только в течение 2023 года уголовные дела были возбуждены против Валерии и Артем Чекалиных, Александры Митрошиной, Елены Блиновской. Их имена были на слуху в связи с различными тренингами личностного роста, курсами побуждения самосознания, вебинарами познания глубин человеческой психики и так далее. Но поводом для преследования стал не обман доверчивых россиян, а огромные суммы неуплаченных налогов с баснословных гонораров.

Однако эта ниша не будет пустовать долго, считает сетевой аналитик Анатолий Несмиян.

«Проблема-то ведь на самом деле не в „коучах“, а в том, что есть аудитория, которая в них нуждается. Фактически мы сегодня оказались в той же ситуации, что и в конце восьмидесятых-начале девяностых, когда был культ Кашпировского-Чумака, была Дэви Мария Христос, потом появились МММ и Хопёр-Инвесты», — цитирует эксперта издание «Новые Известия».

В первую очередь, людей, обращающимся к сомнительным авторам тренингов, интересует собственное здоровье, любовные отношения и финансовое благополучие.

И вполне возможно, считает издание, что на смену инфоцыганам придут нейросети. Искусственный интеллект сейчас на пике популярности, и под таким прикрытием достаточно легко дурить доверчивых клиентов. Да и обман в данном случае доказать весьма затруднительно. Ведь человек самостоятельно принимает решения слушать советы, которые для него генерирует машина. И привлечь компьютер к отвественности за сознательный обман вряд ли получится.

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#Новосибирск#Нейросети#Коуч#Информация#Ответственность
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