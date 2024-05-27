Инфоцыгане уходят со сцены: кто придет им на смену

Только в течение 2023 года уголовные дела были возбуждены против Валерии и Артем Чекалиных, Александры Митрошиной, Елены Блиновской. Их имена были на слуху в связи с различными тренингами личностного роста, курсами побуждения самосознания, вебинарами познания глубин человеческой психики и так далее. Но поводом для преследования стал не обман доверчивых россиян, а огромные суммы неуплаченных налогов с баснословных гонораров.