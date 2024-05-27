Когда в Новосибирск вернется жара, рассказали синоптики

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Однако пока придется потерпеть. Вплоть до 3–4 июня волна холода продолжит провоцировать заморозки в ночные часы. По северу области даже будут пролетать одинокие снежинки. Днем термометры будут показывать скромные +8…+13 градусов.
Ситуация обещает измениться в начале следующей недели с приходом лета. Станет ощутимо теплее, при этом аномальной жары, как в июне 2023 года, в Новосибирске не прогнозируют.
По предварительным прогнозам, июнь в Новосибирске будет теплым и дождливым. Температура воздуха — около многолетней нормы. Осадки — около или даже выше нормы.
При этом повторения прошлогоднего сценария ждать не стоит. Напомним, в июне-2023 показатели термометров зашкаливали, синоптики фиксировали сумасшедшие показатели. Доходило до +38 градусов. По словам Натальи Кичановой, такая ситуация повторяется крайне редко — примерно раз в полвека.
«Западно-Сибирское УГМС» не спешит давать прогноз на лето, но предварительную информацию публикуют сервисы погоды. При этом следует понимать, что долгосрочные прогнозы основаны на усредненных данных за последние 10 лет.
Так, «Яндекс. Погода» прогнозирует умеренно теплый и довольно дождливый июнь. По данным сервиса, дневные температуры будут колебаться в пределах +18…+24 градуса. В ночные часы — +12…+18 градусов.
Июль обещают немногим теплее. Дневные показатели — +18…+26 градусов, ночные — +16…+20 градусов.
Август также обещает быть умеренным. В дневное время термометры будут показывать +17…+23 градуса, в ночное — +13…+19 градусов.
А вот центр погоды «Фобос» обещает настоящую жару. По данным сервиса, в июне днем будет доходить до +32 градусов. Сервис также прогнозирует многодневные осадки.
Также существует мнение, что лето-2024 может быть жарким благодаря природному явлению Эль-Ниньо в районе экватора в Тихом океане. Якобы оно изменяет циркуляцию воздушных масс на всей Земле, благодаря чему температура сдвигается в положительную сторону даже в Сибири. Однако эти заявления не имеют под собой научных оснований, заявили в центре погоды «Фобос».
Справка
Теплый сезон в Новосибирске длится почти 4 месяца — с середины мая по начало сентября. Максимальная среднесуточная температура в этот период превышает +16 градусов. Самый жаркий месяц года — это июль, средний максимум — +24 градуса, минимум — 13 градусов.