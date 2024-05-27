Когда в Новосибирск вернется жара, рассказали синоптики

Также существует мнение, что лето-2024 может быть жарким благодаря природному явлению Эль-Ниньо в районе экватора в Тихом океане. Якобы оно изменяет циркуляцию воздушных масс на всей Земле, благодаря чему температура сдвигается в положительную сторону даже в Сибири. Однако эти заявления не имеют под собой научных оснований, заявили в центре погоды «Фобос».