На борьбу с дронами новосибирский центр «Вектор» потратит 2,5 млн рублей

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» объявил электронный аукцион на поставку двух комплектов аппаратуры принудительного управления режимами работы беспилотных воздушных судов (БВС).
Как сказано в конкурсной документации, оборудование необходимо для защиты от несанкционированной фото- и видеосъемки «специальных объектов и территорий с применением БВС общего назначения и пресечения использования БВС в целях осуществления противоправных действий, в том числе транспортировки нелегальных грузов и осуществления терактов».
Начальная стоимость контракта — 2,5 млн рублей, заявки принимаются до 31 мая текущего года.