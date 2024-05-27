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Оборудование предназначено, в том числе, для предотвращения терактов

На борьбу с дронами новосибирский центр «Вектор» потратит 2,5 млн рублей

27 мая 2024, 09:49
Фото: 1MI
Оборудование предназначено, в том числе, для предотвращения терактов
Центр вирусологии намерен приобрести две системы радиоэлектронный борьбы, следует из данных сайта госзакупок

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» объявил электронный аукцион на поставку двух комплектов аппаратуры принудительного управления режимами работы беспилотных воздушных судов (БВС).

Как сказано в конкурсной документации, оборудование необходимо для защиты от несанкционированной фото- и видеосъемки «специальных объектов и территорий с применением БВС общего назначения и пресечения использования БВС в целях осуществления противоправных действий, в том числе транспортировки нелегальных грузов и осуществления терактов».

Начальная стоимость контракта — 2,5 млн рублей, заявки принимаются до 31 мая текущего года.

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#Новосибирск#Госзакупки#Дроны#Вектор#Защита
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