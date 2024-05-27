На борьбу с дронами новосибирский центр «Вектор» потратит 2,5 млн рублей

Как сказано в конкурсной документации, оборудование необходимо для защиты от несанкционированной фото- и видеосъемки «специальных объектов и территорий с применением БВС общего назначения и пресечения использования БВС в целях осуществления противоправных действий, в том числе транспортировки нелегальных грузов и осуществления терактов».