Нападающие на детей школьники-мигранты из Новосибирска заинтересовали главу СКР

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом между компанией 12-летних школьников и группой подростков-мигрантов постарше, случившимся 24 мая на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска. Об инциденте рассказала мама одного из пострадавших школьников в социальных сетях.
Женщина сообщила, что ее сын с компанией друзей гулял возле Детской школы искусств № 25. Внезапно к ним с пустяковым разговором привязался нерусский парень постарше. Через некоторое время их окружила уже толпа в 15-20 человек.
Школьники попытались скрыться в здании бассейна «Лазурный», но нападавшие пытались выманить их и оттуда — якобы «для разговора». В итоге детей забрал один из родителей, примчавшийся к месту происшествия на автомобиле.
Мать школьника подозревает, что преследовавшие школьников подростки намеревались их ограбить, но не смогли увести намеченных жертв в безлюдное место.
Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и доложить о подробностях этого конфликта.