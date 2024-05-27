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Нападающие на детей школьники-мигранты из Новосибирска заинтересовали главу СКР

Нападающие на детей школьники-мигранты из Новосибирска заинтересовали главу СКР

27 мая 2024, 03:18
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах нападения подростков-мигрантов на школьников на МЖК в Новосибирске.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом между компанией 12-летних школьников и группой подростков-мигрантов постарше, случившимся 24 мая на улице Лазурной в Октябрьском районе Новосибирска. Об инциденте рассказала мама одного из пострадавших школьников в социальных сетях.

Женщина сообщила, что ее сын с компанией друзей гулял возле Детской школы искусств № 25. Внезапно к ним с пустяковым разговором привязался нерусский парень постарше. Через некоторое время их окружила уже толпа в 15-20 человек.

Школьники попытались скрыться в здании бассейна «Лазурный», но нападавшие пытались выманить их и оттуда — якобы «для разговора». В итоге детей забрал один из родителей, примчавшийся к месту происшествия на автомобиле.

Мать школьника подозревает, что преследовавшие школьников подростки намеревались их ограбить, но не смогли увести намеченных жертв в безлюдное место.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного комитета Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и доложить о подробностях этого конфликта.

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#Юрий Фомиченко#Мигранты#Подростки#Конфликт#Бастрыкин#Улица Лазурная
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