Нового директора назначили в Новосибирском краеведческом музее

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
Директором Новосибирского государственного краеведческого музея официально назначен Антон Рубшев, следует из данных системы СПАРК. Ранее Рубшев занимал пост старшего научного сотрудника экспозиционно-выставочного отдела музея, потом стал заместителем директора. В последнее время выполнял обязанности руководителя учреждения.
Антон Рубшев родился в 1985 году в Читинской области, публиковался в старейшем региональном литературном журнале «Сибирские огни».
Предыдущий директор, Юлия Шуклина, с 13 мая назначена на должность министра культуры Новосибирской области. Краеведческим музеем она руководила с марта 2023 года.
До этого, начиная с 2009 года, музей возглавлял Андрей Шаповалов. Коллеги отзывались о нем, как о блестящем профессионале, который поднял научную и музейную работу в Новосибирске на новый уровень. Как человек либеральных взглядов, Шаповалов экспериментировал с содержанием различных экспозиций в музейных залах. Это нравилось посетителям, но периодически вызывало раздражение духовенства и общественников различного толка.
Шаповалов подал в отставку в сентябре 2022 года, официально причина увольнения не была озвучена.