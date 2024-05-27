Нового директора назначили в Новосибирском краеведческом музее

До этого, начиная с 2009 года, музей возглавлял Андрей Шаповалов. Коллеги отзывались о нем, как о блестящем профессионале, который поднял научную и музейную работу в Новосибирске на новый уровень. Как человек либеральных взглядов, Шаповалов экспериментировал с содержанием различных экспозиций в музейных залах. Это нравилось посетителям, но периодически вызывало раздражение духовенства и общественников различного толка.