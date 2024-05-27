Новосибирцы вопят от соседства с домом, заселянным мигрантами

Владелец хостела объяснил старожилам района, что все рабочие устроены на работу официально, и имеют все разрешения на работу в России. Тем не менее он признал, что некоторые из мигрантов действительно напились в первый вечер и заявил, что передаст их работодателям все имеющиеся этому доказательства.