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Отремонтированное общежитие заселили мигрантами в Новосибирске

Новосибирцы вопят от соседства с домом, заселянным мигрантами

27 мая 2024, 11:14

Отремонтированное общежитие заселили мигрантами в Новосибирске

Жители Октябрьского района Новосибирска протестуют против организации в бывшем общежитии громадного хостела для мигрантов, сообщает Infopro54.

В минувшие выходные жители частного сектора Октябрьского района Новосибирска было шокированы превращением свежеотремонтированного общежития на улице 40 лет Октября в хостел для рабочих азиатской наружности. По словам новосибирцев, в бывшее общежитие организованно заехали множество мужчин от 20 до 50 лет, которых автобусы доставили прямо к порогу.

По словам одной из жительниц улицы, картина вселения мигрантов в общежитие, в котором раньше проживали обычные русские семьи, ее шокировала. На какое-то время ей показалось, что она попала в азиатскую страну.

Несколько недель назад общежитие расселили и начали ремонтировать. Никто и не подозревал, что оно превратится в ночлежку для гастарбайтеров. А сразу после заселения мигранты сбегали в магазин за водкой и шумно отметили новоселье. Пьяные и шумные иностранцы перепугали коренных сибиряков, но вызванная ими полиция так и не появилась.

На следующий день удалось выяснить, что строительная компания из Турции наняла большое количество рабочих из Средней Азии для ремонта объекта в Академгородке. Оказалось, что рабочих потребовалось много, и совсем скоро общежитие в пять этажей будет занято мигрантами целиком.

Владелец хостела объяснил старожилам района, что все рабочие устроены на работу официально, и имеют все разрешения на работу в России. Тем не менее он признал, что некоторые из мигрантов действительно напились в первый вечер и заявил, что передаст их работодателям все имеющиеся этому доказательства.

Предприниматель заявил, что рабочие будут организованно уезжать на объект в 6 утра, а возвращаться с 19 до 21. Также он пообещал обнести здание забором и исключить появление гастарбайтеров в окрестностях.

Но новосибирцы все равно против такого соседства и готовятся коллективно обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пишет Infopro54.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Работа#Протесты#Общежитие#Октябрьский район
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