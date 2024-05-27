Новосибирцы высказались о ненависти к электросамокатам

Нейтральное отношение к электросамокатам имеют 52%. За увеличение числа самокатчиков на улицах высказались 9%. При этом большинство респондентов (72%) — это пешеходы, которые с приходом лета не планируют «пересаживаться» на самокат или велосипед. Вторая по многочисленности группа, участвовавшая в опросе, — это водители велосипедов. Вообще опрос показал, что велосипед — любимый летний вид транспорта у жителей Новосибирска. Так, 33% респондентов планируют присоединиться к велодвижению в этом сезоне. А вот водить самокат этим летом будет всего 16% участников опроса: 11% выберут электроверсию, 15% — обычный самокат.