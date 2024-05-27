Новосибирцы высказались о ненависти к электросамокатам

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Нейтральное отношение к электросамокатам имеют 52%. За увеличение числа самокатчиков на улицах высказались 9%. При этом большинство респондентов (72%) — это пешеходы, которые с приходом лета не планируют «пересаживаться» на самокат или велосипед. Вторая по многочисленности группа, участвовавшая в опросе, — это водители велосипедов. Вообще опрос показал, что велосипед — любимый летний вид транспорта у жителей Новосибирска. Так, 33% респондентов планируют присоединиться к велодвижению в этом сезоне. А вот водить самокат этим летом будет всего 16% участников опроса: 11% выберут электроверсию, 15% — обычный самокат.
Среди жителей Новосибирска у велосипедистов группа поддержки более многочисленная, чем у самокатчиков. 60% участников опроса хорошо относятся к тем, кто передвигается по городу на велосипеде, еще 36% — нейтрально. Кроме того, 51% хотели бы видеть велосипедистов в своем городе чаще и поддерживает развитие сопутствующей инфраструктуры. Негативно настроены к велосипедистам в городской среде всего 4% респондентов.