Опрос о будущем парка «Березовая роща» запустила мэрия Новосибирска

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Команда разработчиков дизайн-проекта благоустройства территории парка «Березовая роща» запустила опрос, чтобы понять, какой хотят видеть новосибирцы обновленную зеленую зону. Небольшой опрос направлен на то, чтобы выяснить, какие специфические черты есть у парка, что жители города считают основными проблемами этой зеленой зоны, чем хотели бы там заниматься.
Ответ помогут в создании проекта, который наиболее будет отвечать запросам горожан. Благоустройство охватит все 23 гектара, которые сегодня занимает парк. После завершения работы документ будет представлен для общественного обсуждения. Заказчик дизайн-проекта — «Дирекция городских парков».
Ранее вокруг вырубки деревьев в «Березовой роще» неоднократно вспыхивали скандалы. Всего, по оценке гражданских активистов, за последние несколько лет было уничтожено несколько сотне деревьев. В мэрии говорят, что сносят столько старые и авариные деревья в целях безопасности посетителей парка.