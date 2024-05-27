Опрос о будущем парка «Березовая роща» запустила мэрия Новосибирска

Ранее вокруг вырубки деревьев в «Березовой роще» неоднократно вспыхивали скандалы. Всего, по оценке гражданских активистов, за последние несколько лет было уничтожено несколько сотне деревьев. В мэрии говорят, что сносят столько старые и авариные деревья в целях безопасности посетителей парка.