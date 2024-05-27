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Парк со всех сторон окружен городской застройкой

Опрос о будущем парка «Березовая роща» запустила мэрия Новосибирска

27 мая 2024, 10:17
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Парк со всех сторон окружен городской застройкой
Мнения горожан лягут в основу разрабатываемого проекта благоустройства, сообщается на портале «Зеленый Новосибирск».

Команда разработчиков дизайн-проекта благоустройства территории парка «Березовая роща» запустила опрос, чтобы понять, какой хотят видеть новосибирцы обновленную зеленую зону. Небольшой опрос направлен на то, чтобы выяснить, какие специфические черты есть у парка, что жители города считают основными проблемами этой зеленой зоны, чем хотели бы там заниматься.

Ответ помогут в создании проекта, который наиболее будет отвечать запросам горожан. Благоустройство охватит все 23 гектара, которые сегодня занимает парк. После завершения работы документ будет представлен для общественного обсуждения. Заказчик дизайн-проекта — «Дирекция городских парков».

Ранее вокруг вырубки деревьев в «Березовой роще» неоднократно вспыхивали скандалы. Всего, по оценке гражданских активистов, за последние несколько лет было уничтожено несколько сотне деревьев. В мэрии говорят, что сносят столько старые и авариные деревья в целях безопасности посетителей парка.

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#Новосибирск#Благоустройство#Зеленая зона#Опрос#Березовая роща
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