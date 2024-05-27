От масштабного благоустройства Инюшенского бора готовы отказаться в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Опрос новосибирцев о том, как они видят благоустройство Инюшенского бора, стартовал на портале госуслуг. Предложено выбрать три варианта: проект с разнообразными элементами благоустройства проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству и вариант «без благоустройства».
Последний вариант мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, анонсировавший голосование в своих соцсетях, называет «проектом по обновлению только зеленых насаждений». Глава муниципалитета объяснил необходимость такого опроса неоднозначным отношением горожан к представленному в 2023 году дизайн-проекту.
Проще говоря, местные жители были возмущены, что из природной территории власти хотят превратить бор в очередной парк, рассказывал в интервью Atas.Info гражданский активист Андрей Везнер. Он выступал одним из инициаторов сбора подписей под обращением к чиновникам с требованием изменить подход к зонам городских лесов.
Из небольшой акции, стартовавшей в части Первомайского района, сбор подписей под документом превратился в общегородскую инициативу. Точки, где можно поставить автограф в защиту зеленых зон работают практически во всех районах города.
Инюшенский бор включен в нацпроект «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования жителей по Октябрьскому району в 2018 году. Речь идет о территории бора от улицы Выборная до реки Камышенка.