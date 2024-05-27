От масштабного благоустройства Инюшенского бора готовы отказаться в Новосибирске

Проще говоря, местные жители были возмущены, что из природной территории власти хотят превратить бор в очередной парк, рассказывал в интервью Atas.Info гражданский активист Андрей Везнер. Он выступал одним из инициаторов сбора подписей под обращением к чиновникам с требованием изменить подход к зонам городских лесов.