atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Местные жители против вмешательства в лесную зону

От масштабного благоустройства Инюшенского бора готовы отказаться в Новосибирске

27 мая 2024, 13:31
Фото: vk.com/kudryavtsevmaksim
Местные жители против вмешательства в лесную зону
Власти запустили опрос горожан о будущем спорного проекта, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Опрос новосибирцев о том, как они видят благоустройство Инюшенского бора, стартовал на портале госуслуг. Предложено выбрать три варианта: проект с разнообразными элементами благоустройства проект с минимальным набором мероприятий по благоустройству и вариант «без благоустройства».

Последний вариант мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, анонсировавший голосование в своих соцсетях, называет «проектом по обновлению только зеленых насаждений». Глава муниципалитета объяснил необходимость такого опроса неоднозначным отношением горожан к представленному в 2023 году дизайн-проекту.

Проще говоря, местные жители были возмущены, что из природной территории власти хотят превратить бор в очередной парк, рассказывал в интервью Atas.Info гражданский активист Андрей Везнер. Он выступал одним из инициаторов сбора подписей под обращением к чиновникам с требованием изменить подход к зонам городских лесов.

Из небольшой акции, стартовавшей в части Первомайского района, сбор подписей под документом превратился в общегородскую инициативу. Точки, где можно поставить автограф в защиту зеленых зон работают практически во всех районах города.

Инюшенский бор включен в нацпроект «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования жителей по Октябрьскому району в 2018 году. Речь идет о территории бора от улицы Выборная до реки Камышенка.

Читайте также:
Опрос о будущем парка «Березовая роща» запустила мэрия НовосибирскаНовосибирцы просят Владимира Путина спасти городские лесаСтатус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
#Новосибирск#Благоустройство#Голосование#Инюшенский бор#Городской лес
Подпишитесь
Нападающие на детей школьники-мигранты из Новосибирска заинтересовали главу СКР
Сегодня, 03:18
Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области
Сегодня, 04:47
11 млн с «Пушкинских карт» украли мошенники в Новосибирске
Сегодня, 03:57
266 млн за воду и тепло «забыли» оплатить поставщикам в Новосибирской области
Сегодня, 02:34
Дожди, грозы и ветер: в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение
Вчера, 13:44
Фотографироваться с цветущими яблонями на набережной бросились новосибирцы
Вчера, 06:18
"