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Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области

Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области

27 мая 2024, 04:47
Фото: соцсети
Молодая женщина за рулем Toyota Cresta получила травмы после столкновения с двумя грузовиками на Чуйском тракте в Новосибирской области, сообщают соцсети.

В Новосибирской области в воскресенье, 26 мая, женщина за рулем Toyota Cresta получила травмы после того, как ее иномарка врезалась в фуру Sitrak, и отлетела в попутный грузовик Volvo. О происшествии на Чуйском тракте сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54 Black».

Свидетели происшествия рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло в окрестностях поселка Привольный в Черепановском районе.

Автолюбительница ехала в сторону Новосибирска, и примерно на 117 километре Чуйского тракта решила обогнать грузовик Volvo. После завершения маневра она по каким-то причинам не удержала автомобиль на трассе, и снова оказалась на встречке.

Там она столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak, и ее отбросило в Volvo. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что Toyota Cresta управляла родившаяся в 1997 году женщина. С травмами она была доставлена в ближайшее медицинское учреждение.

Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Происшествие#Лобовое столкновение#Черепановский район#Чуйский тракт
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