Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
В Новосибирской области в воскресенье, 26 мая, женщина за рулем Toyota Cresta получила травмы после того, как ее иномарка врезалась в фуру Sitrak, и отлетела в попутный грузовик Volvo. О происшествии на Чуйском тракте сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54 Black».
Свидетели происшествия рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло в окрестностях поселка Привольный в Черепановском районе.
Автолюбительница ехала в сторону Новосибирска, и примерно на 117 километре Чуйского тракта решила обогнать грузовик Volvo. После завершения маневра она по каким-то причинам не удержала автомобиль на трассе, и снова оказалась на встречке.
Там она столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak, и ее отбросило в Volvo. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что Toyota Cresta управляла родившаяся в 1997 году женщина. С травмами она была доставлена в ближайшее медицинское учреждение.