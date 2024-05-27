Появилось видео лобового ДТП грузовиков с легковушкой в Новосибирской области

Там она столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak, и ее отбросило в Volvo. В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что Toyota Cresta управляла родившаяся в 1997 году женщина. С травмами она была доставлена в ближайшее медицинское учреждение.