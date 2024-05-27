Рабочих из Минска хотят привлечь к строительству метро в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Новосибирская область намерена искать специалистов для продолжения строительства метро в Новосибирске за пределами региона. В частности, большой интерес представляет опыт метростроителей из Минска, заявил губернатор Травников.
По словам главы региона, за годы простоя в Новосибирске практически не осталось специалистов по прокладке линий подземного транспорта. При этом губернатор оптимистично смотрит на возможность продолжения строительства метрополитена в областном центре. Из регионального бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей на проектирование новый станций, подчеркнул Травников в интервью агентству «Спутник Беларусь».