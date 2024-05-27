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Метро в Новосибирске не развивается уже много лет

Рабочих из Минска хотят привлечь к строительству метро в Новосибирске

27 мая 2024, 12:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Метро в Новосибирске не развивается уже много лет
Губернатор Андрей Травников сообщил, что «присматривается» к метростроителям из столицы Беларуси.

Новосибирская область намерена искать специалистов для продолжения строительства метро в Новосибирске за пределами региона. В частности, большой интерес представляет опыт метростроителей из Минска, заявил губернатор Травников.

По словам главы региона, за годы простоя в Новосибирске практически не осталось специалистов по прокладке линий подземного транспорта. При этом губернатор оптимистично смотрит на возможность продолжения строительства метрополитена в областном центре. Из регионального бюджета было выделено более 1 миллиарда рублей на проектирование новый станций, подчеркнул Травников в интервью агентству «Спутник Беларусь».

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#Новосибирск#Метро#Строительство#Беларусь#Рабочие#Минск
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