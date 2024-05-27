Россия продолжает бить рекорды по числу зарегистрированных МСП: 6,5 млн

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:21
С начала года наблюдается сохранение прошлогодней тенденции роста числа предпринимателей: в 2023 году число субъектов МСП достигло 6,35 миллиона, что на 5,9% больше по сравнению с данными за 2022 год, пишут iz.ru.
Заместитель председателя Правительства России Александр Новак считает, что эта тенденция указывает на успешное преодоление сектором последствий санкционных ограничений последних лет. По мнению Новака, значительную роль здесь сыграла реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного президентом. Вице-премьер также отметил, что государственная система поддержки обеспечивает адресное предоставление мер и контроль за их эффективностью в регионах. Эти нововведения, по его мнению, способствуют поддержанию приоритетных для государства направлений и корректировке мер с учетом их результативности и возникающих вызовов.
С начала текущего года почти половина новых субъектов малого и среднего бизнеса выявлена в розничной и оптовой торговле (38,2%), в секторе транспортировки (7,8%) и строительных работах (5,9%).
По информации министра экономического развития Максима Решетникова, на 10 мая этого года в реестре МСП находится около 2,34 миллиона юридических лиц, из которых на микропредприятия приходится примерно 2,14 миллиона, на малые предприятия — 184 тысячи и на средние — 18 тысяч. Индивидуальных предпринимателей в России в два раза больше — 4,2 миллиона, заключил министр.
Наибольшее количество субъектов МСП присутствует в Москве: около 927 тысяч предпринимателей, в два раза меньше — в Московской области. Санкт-Петербург находится на третьем месте с 377 тысячами бизнесменов. Краснодарский край и Свердловская область также состоят в пятерке регионов с наибольшим числом МСП: 306 тысяч и почти 214 тысяч соответственно.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что на сегодня малый и средний бизнес играет важную роль в национальной экономике благодаря решению задач импортозамещения, развития производства и создания новых рабочих мест. В 2023 году доля малого и среднего бизнеса не превышала 10%. По числу оформленных кредитов МСП продемонстрировали почти двукратный рост, и по итогам прошлого года на них пришлось 92% выданных кредитов, что является подтверждением стремления малого бизнеса к развитию и расширению.