Россия продолжает бить рекорды по числу зарегистрированных МСП: 6,5 млн

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак считает, что эта тенденция указывает на успешное преодоление сектором последствий санкционных ограничений последних лет. По мнению Новака, значительную роль здесь сыграла реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», утвержденного президентом. Вице-премьер также отметил, что государственная система поддержки обеспечивает адресное предоставление мер и контроль за их эффективностью в регионах. Эти нововведения, по его мнению, способствуют поддержанию приоритетных для государства направлений и корректировке мер с учетом их результативности и возникающих вызовов.