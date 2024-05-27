«Солнечная» девочка из Новосибирска поехала на соревнования благодаря подписчикам

Настя увлеклась настольным теннисом всего пару лет назад, но всего полгода спустя взяла «золото» в парном разряде на Кубке России. Через год она стала третьей в личном разряде среди взрослых. За победу в парном разряде на Кубке России Настя и ее партнер получили годовую стипендию в размере 7 тысяч рублей в месяц, пишет КП-Новосибирск.