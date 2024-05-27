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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

«Солнечная» девочка из Новосибирска поехала на соревнования благодаря подписчикам

«Солнечная» девочка из Новосибирска поехала на соревнования благодаря подписчикам

27 мая 2024, 07:23
Фото: Предоставлено героиней
14-летняя Настя — уникальная девочка. Несмотря на синдром Дауна, она уже не раз побеждала в состязаниях по настольному теннису среди детей с такими же особенностями. Недавно она завоевала Кубок России. Сейчас Настя отправилась на новые соревнования при помощи неравнодушных подписчиков.

Настя увлеклась настольным теннисом всего пару лет назад, но всего полгода спустя взяла «золото» в парном разряде на Кубке России. Через год она стала третьей в личном разряде среди взрослых. За победу в парном разряде на Кубке России Настя и ее партнер получили годовую стипендию в размере 7 тысяч рублей в месяц, пишет КП-Новосибирск.

Однако у семьи возникли финансовые трудности: тренировки и поездки на соревнования требуют больших расходов, а стипендия их не покрывает. Наталья, мама спортсменки, говорит, что у них многодетная семья. У Насти есть три брата.

С 26 по 30 мая в Санкт-Петербурге проходят состязания по настольному теннису. Чтобы на них попасть, нужно потратить 50 тысяч на билеты на самолет, плюс определенные расходы требуются на проживание.

Семья начала сбор средств месяц назад. Удалось собрать почти 70 тысяч — это больше половины нужной суммы. Наталья отмечает, что это хороший результат, поскольку она сомневалась в успехе кампании.

Сейчас Настя уже находится в Санкт-Петербурге и полна решимости победить.

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По словам Натальи, Настя попала на соревнования после всего лишь двух тренировок. Тренеры сразу заметили и оценили способности юного дарования. У девочки есть и другие таланты. Она обожает танцевать, рисовать и увлечена математикой.

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