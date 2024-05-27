Страстный поцелуй Бузовой и Давы попал на камеры — горячее видео

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Это стало приятой и долгожданной неожиданностью для поклонников пары. На кадрах видно, что инициатором выступила исполнительница, однако сам блогер с удовольствием ответил на ее поцелуй. Что предшествовало сближению — станет ясно в 12 серии проекта.
Отметим, следующая серия откроет полуфинал, главный приз состязаний — 1 млн юаней.
Уроженец Новосибирска Дава и звезда «Дома-2» провели вместе 1,5 года. Роман прекратился в 2021 году. При этом на шоу «Сокровища императора», где Давид выступает участником, а Ольга — ведущей, тема их отношений звучит в каждой серии.