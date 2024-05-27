Страстный поцелуй Бузовой и Давы попал на камеры — горячее видео

Это стало приятой и долгожданной неожиданностью для поклонников пары. На кадрах видно, что инициатором выступила исполнительница, однако сам блогер с удовольствием ответил на ее поцелуй. Что предшествовало сближению — станет ясно в 12 серии проекта.