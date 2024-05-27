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Updated Сегодня, 05:07

Новосибирский блогер Дава страстно поцеловал экс-возлюбленную Бузову под камерам

Страстный поцелуй Бузовой и Давы попал на камеры — горячее видео

27 мая 2024, 05:05
Фото: соцсети

Новосибирский блогер Дава страстно поцеловал экс-возлюбленную Бузову под камерам

В финале свежей серии шоу «Сокровища императора» фанатов пары Ольги Бузовой и Давида Манукяна ждал сюрприз. В анонсе следующей серии было показано, как телеведущая и блогер страстно целуются.

Это стало приятой и долгожданной неожиданностью для поклонников пары. На кадрах видно, что инициатором выступила исполнительница, однако сам блогер с удовольствием ответил на ее поцелуй. Что предшествовало сближению — станет ясно в 12 серии проекта.

Отметим, следующая серия откроет полуфинал, главный приз состязаний — 1 млн юаней.

Уроженец Новосибирска Дава и звезда «Дома-2» провели вместе 1,5 года. Роман прекратился в 2021 году. При этом на шоу «Сокровища императора», где Давид выступает участником, а Ольга — ведущей, тема их отношений звучит в каждой серии.

Видео: Rutube
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#Алёна Рогонова#Культура#Видео#Новосибирск#Шоу#Дава#Поцелуй#Реалити-шоу#ТНТ#Ольга Бузова
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