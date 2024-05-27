«Телефонного террориста» разлучили с сыном: мужчина выслушал приговор в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Калининский районный суд Новосибирска признал местного жителя Владимира Сергеева виновным в ложных сообщениях о террористических актах.
В мае прошлого года Сергеев по телефону рассказал экстренным службам, что спрятал в тайнике гранатометы, при помощи которых устроит теракт во время парада Победы на площади Ленина. В июне того же года он сообщил о якобы готовящемся взрыве на Новосибирской ГЭС.
Суд приговорил Сергеева к лишению свободы на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Основанием для обвинительного приговора послужил случай, связанный с ГЭС.
Что касается эпизода с угрозами взрывов на военном параде, то здесь Сергеева оправдали. Тогда в беседе с оператором службы 102 он сообщил, что готов отказаться от запланированных действий, если ему вернут сына. Суд посчитал, что в действиях мужчины не было злых намерений и он хотел лишь увидеться с сыном, который воспитывается в детском доме.