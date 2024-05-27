«Телефонного террориста» разлучили с сыном: мужчина выслушал приговор в Новосибирске

Что касается эпизода с угрозами взрывов на военном параде, то здесь Сергеева оправдали. Тогда в беседе с оператором службы 102 он сообщил, что готов отказаться от запланированных действий, если ему вернут сына. Суд посчитал, что в действиях мужчины не было злых намерений и он хотел лишь увидеться с сыном, который воспитывается в детском доме.