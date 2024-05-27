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За угрозы взрывами мужчина получил условный срок

«Телефонного террориста» разлучили с сыном: мужчина выслушал приговор в Новосибирске

27 мая 2024, 10:53
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области
За угрозы взрывами мужчина получил условный срок
Злоумышленник пугал взрывами на плотине ГЭС и в ходе парада Победы, но делал это ради воссоединения с сыном, сообщили в пресс-службе судебного департамента.

Калининский районный суд Новосибирска признал местного жителя Владимира Сергеева виновным в ложных сообщениях о террористических актах.

В мае прошлого года Сергеев по телефону рассказал экстренным службам, что спрятал в тайнике гранатометы, при помощи которых устроит теракт во время парада Победы на площади Ленина. В июне того же года он сообщил о якобы готовящемся взрыве на Новосибирской ГЭС.

Суд приговорил Сергеева к лишению свободы на 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Основанием для обвинительного приговора послужил случай, связанный с ГЭС.

Что касается эпизода с угрозами взрывов на военном параде, то здесь Сергеева оправдали. Тогда в беседе с оператором службы 102 он сообщил, что готов отказаться от запланированных действий, если ему вернут сына. Суд посчитал, что в действиях мужчины не было злых намерений и он хотел лишь увидеться с сыном, который воспитывается в детском доме.

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#Новосибирск#Суд#Приговор#Терроризм#Сообщение
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